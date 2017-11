Iglesias instaura una nova tradició a Podem i anirà a l'acte de la Constitució

Pablo Iglesias, secretari general de Podem, en una imatge d'arxiu. Foto: ACN

L'acte institucional del Dia de la Constitució en el Congrés dels Diputats comptarà amb l'assistència de Pablo Iglesias. El secretari general de Podem va declinar la invitació l'any passat, però ara s'ho ha repensat. De fet, la formació hi enviarà una àmplia delegació amb membres destacats de la cúpula directiva.Els actes commemoratius pel XXXIX aniversari de l'aprovació de la Carta Magna es produeixen aquest any en plena campanya de les eleccions al Parlament de Catalunya i amb el debat sobre la reforma constitucional recentment reobert, com una de les possibles solucions al conflicte territorial. En aquest context, la direcció d'Units Podem-En Comú-En Marea ha animat als seus diputats, durant la reunió de grup que han mantingut aquest dimecres, a participar-hi.A més d'Iglesias, hi haurà la portaveu parlamentària, Irene Montero, i la seva adjunta, Ione Belarra, així com els representants del grup confederal en la Taula: la vicepresidenta quarta i dirigent de Podemos, Gloria Elizo, i el secretari tercer i diputat d'En Comú Podem, Marcelo Expósito.Qui no hi assistirà és l'exidirigent i cofundadora Carolina Bescansa ja que, segons han explicat a Europa Press fonts del partit, ja no forma part del grup encarregat de representar a Units Podem en actes institucionals, després d'abandonar la direcció estatal al febrer. Sí que hi serà Errejón que, tot i deixar de ser la mà dreta d'Iglesias, segueix formant part de l'Executiva, a més d'ocupar el càrrec de portaveu en la Comissió Constitucional.L'àmplia delegació de Podemos i les seves confluències prevista per aquest 6 de desembre contrasta amb l'enviada l'any passat, composta únicament pel secretari d'Organització, Pablo Echenique, i per Bescansa. Tots dos van fer "acte de presència per responsabilitat institucional", segons van explicar.Iglesias, que també va declinar assistir-hi el desembre de 2014 -la primera vegada que va ser convidat, amb Podemos amb menys d'un any de vida- sí que hi va participar al costat de Montero i Errejón el 2015. Precisament, aquests actes es van produir, com ara, molt propers a una cita electoral; en concret, a dues setmanes de les eleccions generals del 20-D, les primeres en les quals va concórrer Podemos, encara sense presència per tant al Congrés.

