VÍDEO Un general bosnià se suïcida amb verí al Tribunal Internacional de l'Haia

El general bonsià Slobodan Praljak ha mort aquest dimecres després d'ingerir un líquid que ell mateix ha identificat com a verí durant la lectura del veredicte del seu cas per crims de guerra al Tribunal Penal Internacional per a l'Antiga Iugoslàvia. L'excomandant del Consell Croata de Defensa ha negat que sigui un criminal de guerra després de beure's el líquid, just abans de saber que seria sentenciat a 20 anys de presó per crims de guerra i contra la humanitat.El Tribunal ha suspès la sessió i ha estat traslladat d'urgència a l'hospital. Els metges, però, no han pogut evitar la seva mort. "El eu client diu que ha begut verí aquest matí", ha apuntat la seva advocada a Reuters. Aquest era l'últim judici al Tribunal de Drets Humans. La setmana passada es va condemnar a cadena perpètua al general serbi Ratko Mladic, entre altres pel genocidi de Srebrenica.

