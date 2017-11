VÍDEO Ataquen el mural que demana l'alliberament dels presos polítics a Sabadell

Avui no hi som tots. Alliberament immediat de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez #jordicuixart #jordisànchez #llibertatpresospolítics #freedomthinkers A post shared by WERENS (@werensgraffiti) on Oct 28, 2017 at 7:36am PDT

La pintura llançada sobre el mural de Werens Foto: Albert Hernàndez

La pintura blanca sobre el que és un policia Foto: Albert Hernàndez

Diverses parts del mural atacat Foto: Albert Hernàndez

A finals d'octubre l'artista local Werens va plantar-se al passeig de Can Feu amb tot el que l'acompanya quan es disposa a recrear sobre una paret allò que li passa pel cap. En un mur de 36x10 metres va elaborar un altre grafit espectacular . Era una pintada reivindicativa per reclamar la llibertat dels presos polítics.Es dona el cas que en el moment de fer el grafit, era dies després que els líders de l'ANC, Jordi Sànchez, i Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, entressin a presó i encara no ho havien fet els vuit membres del Govern.Doncs, aquest mural ha estat atacat. L'obra del sabadellenc ha aparegut amb pintures de diversos colors i a diferents alçades. La magnitud del grafit fa que les taques no impedeixen veure la denúncia, però sí desllueixen el dibuix.

