PP, PSOE i Cs impedeixen investigar al Senat les càrregues policials de l'1-O

Investigar unes cargues policials d'un referendum que es va suspendre i era ilegal anar a votar, jo crec que esta clar que les cargues policials van ser legals com les cargues per desallotjar els indignats de la plaça Catalunya. Un altre cosa es anar de victimes fen veure que el referendum era legal i que va anar a votar tot Catalunya. Afortunadament la gent no es tonta i no caura amb mes mentides i mes manipulacions. el 21D si que anira a votar tot Catalunya i a les hores veura tot Europa que el dia 1-O va ser un muntatge per fer veure a Europa que Espanya no es una democracia, cosa que Europa a vist qui es realment qui es salta les lleis amb una democracia i aixo Europa no u aceptara mai. Amb una democracia ja que respectar les lleis i si no, no ni ha democracia.

Els exconsellers que estan a la presso sabian perfectament que saltarse les lleis podrian anar a la presso i ells mateixos ho van dir publicament que habia una posibilitat d'acabar empresonats. Aixo si, espero que aviat surtin i torni la tranquilitat a Catalunya i el 21 D guanyi qui guanyi es respectin les lleis i governin per a tots els catalans i no nomes per una part.