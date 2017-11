El preu de l’electricitat puja a l'estat espanyol i es converteix en el cinquè més car de la UE

Comptadors d'electricitat Foto: Europa Press

El preu de la llum ha pujat a l’estat espanyol un 5,1% respecte al primer trimestre de l’any anterior, situant el preu per 100kWh en 23 euros. D’aquesta manera, Espanya se situa com el cinquè estat europeu amb l’electricitat més cara, just per darrere de Dinamarca (30,5€), Alemanya (30,5€), Bèlgica (28€) i Irlanda (23,1€). En l’altre extrem, Bulgària (9,6€), Lituània (11,2€) i Hongria (11,3€) són els estats amb un preu de la llum més baix. En el conjunt de la Unió Europea el cost de l’electricitat ha baixat un 0,5% respecte al primer trimestre de l’any passat, amb un preu mitjà de 20,4€ per 100 kWh.Tot i la baixada en el conjunt europeu, hi ha cinc estats que han incrementat més que Espanya el preu de la llum. Xipre ha estat el país on s’ha patit una pujada més forta, amb un 22% més que l’any passat, seguit per Grècia (+12,8%), Bèlgica (+10%), Polònia (+6,9%) i Suècia (+5,5%). Per una altra banda, els descensos més pronunciats s’han produït a Itàlia (-11,2%), Croàcia (-10,2%), Lituània (-9,3%) i Luxemburg (-4,9%).En el cas del gas, el preu ha baixat a Espanya un 1,5%, amb un cost per 100 kWh de 6,7 euros; encara per sobre de la mitjana europea, situada en els 5,8 euros. En general, el cost ha baixat en el conjunt europeu un 6,3% respecte al primer trimestre de l’any passat, sent Croàcia (-17,5), Portugal (-15,3%) i Lituània (-11,6%) els països on s’han registrat les baixades de preu més fortes. Per contra, Estònia (+21,1%), Dinamarca (+12,7%) i Suècia (+10,8%) són els estats on més s’ha incrementat el cost del gas. En aquest sentit, Suècia i Dinamarca són els països on més diners costen els 100 kWh de gas, 12,1€ i 8,1€ respectivament, mentre que Romania (3,2€) i Bulgària (3,3€) són els estats amb el gas més barat de la UE.

