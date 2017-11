Policies donen 5.000 euros d’hores extres de l’atemptat de Cambrils a associacions de víctimes

Els policies que van participar en el dispositiu establert amb motiu de l’atemptat de la matinada del 18 d’agost al passeig marítim de Cambrils han decidit donar a associacions de víctimes del terrorisme els 4.901 euros que els pertocaria per les hores extres realitzades durant el dispositiu. Així s’ha donat a conèixer aquest dimecres durant la celebració de la festa patronal de Sant Miquel de la Policia Local del municipi, segons ha informat el consistori.



Durant aquest acte anual de lliurament de distincions i recompenses, s’han distingit amb la medalla d’argent amb distintiu blau els policies de servei ordinari que van actuar en un primer moment dels fets. En concret, s’han lliurat medalles a un caporal i a quatre agents de la Policia Local i a un sergent i a dos agents dels Mossos d’Esquadra. A més, a alguns efectius se’ls lliurarà la medalla en una acte posterior de caràcter reservat.



També s’han lliurat medalles de bronze amb distintiu blau a quatre sergents, sis caporals, 26 agents i onze interins de la Policia Local que, trobant-se lliures de servei, es van presentar de forma immediata i voluntària a treballar la matinada del 18 d’agost en produir-se l’atemptat i van participar en el dispositiu operatiu que es va realitzar. Per aquest mateix motiu també han rebut la medalla de bronze el sotsinspector de la comissaria de Mossos de Cambrils i el cap de la Policia Local de Cambrils.



Durant l’acte, s’ha felicitat els dos policies locals de Valls que, estant fora de servei, van actuar en sentir els trets i van permetre localitzar al cinquè terrorista. També hi ha hagut felicitacions per les policies locals de Mont-roig del Camp i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, i per la caserna de la Guàrdia Civil de Cambrils, perquè van enviar al lloc de l’atemptat diverses dotacions sense ser requerides. Per últim, s’han felicitat un sergent, dos caporals i divuit agents dels Mossos d’Esquadra i hi ha hagut felicitacions individuals per a sis efectius de l’ARRO Camp de Tarragona.



D’altra banda, els representants de la Internacional Police Association (IPA) han lliurat els diners recaptats durant el Campionat Internacional de Futbol 7 organitzat el mes de maig a Cambrils a Càrites Sant Pere, Càrites Santa Maria i Creu Roja Cambrils.

