La CUP denuncia que el PSC manté càrrecs de confiança al govern de Girona

La CUP-Crida per Girona ha explicat avui que Òscar Aparicio, militant del PSC i càrrec directiu de confiança posat pel PSC a l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament de Girona quan Madrenas i Paneque van arribar a un acord de govern, no ha estat cessat. Aquest fet, segons la CUP, contradiu de forma expressa el trencament de l’acord que van anunciar les formacions gironines ara fa unes setmanes i "mostra com més enllà del canvi de regidories Madrenas manté un acord tàcit amb una de les formacions que han validat l’aplicació del 155".Aparicio, que és advocat especialista en dret administratiu, va entrar com a regidor a la Bisbal l'any 1999, com a independent dins de la llista del PSC que llavors encapçalava Ramon Romaguera. En aquell moment es va ocupar de les regidories d'Administració i Règim Intern i Seguretat Ciutadana (1999-2003), mentre que més endavant es va ocupar també de Serveis Socials i Cultura (2003-2007). A finals de 2011 va aconseguir convertir-se en alcalde de la Bisbal gràcies a una moció de censura al republicà Lluís Sais. Actualment, encara és el coordinador de l'àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat de l'Ajuntament de Girona, cap de l'oposició a l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà i vicepresident primer del Consell Comarcal del Baix Empordà.Per als cupaires, la permanència d’Aparicio i el vot afirmatiu al nou cartipàs per part del PSC se sumen a les declaracions de Sílvia Paneque en què explicava que els projectes impulsats per ells tenien la garantia que es desenvoluparien sense cap canvi. Tot plegat, per a la CUP-Crida per Girona, mostra com el trencament del PDECat i el PSC va ser una “teatralització” davant del moment polític de l’aplicació del 155, que compta amb el suport del socialistes. En aquest sentit, la formació creu que la transparència i el rigor, pilars fonamentals de qualsevol govern municipal, queden tocats amb actituds i mitges veritats com les que s’estan vivint per part del PDECat i el PSC.Així doncs, el grup independentista considera que “el PSC i el PDECat comparteixen 100% el model de ciutat i també l’organigrama d’un ajuntament amb un excés de càrrecs directius posats a dit”, la qual cosa afirmen que és comprovable amb fets com els denunciats pels cupaires. Cal tenir en compte que en la votació de l’últim cartipàs, Madrenas va afegir un nou càrrec a dit a l’àrea d’urbanisme que va comptar amb el suport del PSC. La CUP-Crida per Girona afirma que aquest nou càrrec podria ser un acord amb el PSC per poder mantenir el seu càrrec de confiança de direcció dels serveis socials de la ciutat.

