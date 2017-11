L'etiqueta que identifica els cotxes menys contaminants es podrà comprar a Correus

Les etiquetes ambientals: el cotxe que en té pot circular en episodi de contaminació. Foto: DGT

Els conductors que no el tinguin no s'han de preocupar sempre que el seu vehicle no estigui prohibit quan hi hagi massa contaminació. En cas d'episodi, no podran circular per gairebé tot el municipi de Barcelona i part dels limítrofs els de benzina anteriors al 2000, els dièsels matriculats abans del 2006 i les furgonetes anteriors al 1994. Només no estaran subjectes a restricció els que tinguin distintiu: Zero, Eco, C i B. La Guàrdia Urbana imposarà sancions de 100 euros a qui se salti la prohibició , però abans de multar haurà de comprovar la matrícula.Dur l'etiqueta és voluntari, però recomanable. Qui la vulgui obtenir podrà recórrer a les oficines de Correus proveït d'un document identificatiu i el permís de circulació, sense necessitat de cita prèvia. Allà el treballador de l'empresa postal connectarà amb la DGT per comprovar si es té dret a etiqueta i a quina.El distintiu tindrà un cost de 5 euros, però cal comprovar al web de Correus en quines oficines es pot aconseguir , ja que la posada en marxa serà gradual. Fonts de l'operador postal no garanteixen encara si es podrà començar a comprar a partir d'aquest dijous com es preveia inicialment per a les etiquetes C i B. A partir del 15 de desembre ja s'hauria de poder comprar els quatre tipus d'etiquetes.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)