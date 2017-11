Reduir la contaminació als límits recomanats per l'OMS evitaria 250 morts l'any a Barcelona

Vista de Barcelona des del Guinardó. Foto: Adrià Costa

Si a Barcelona no se superessin els límits de contaminació recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) cap dia de l'any es podrien evitar 250 morts prematures i 1.500 ingressos hospitalaris. És la conclusió d'un nou estudi de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) presentat aquest dimecres.En concret, complir amb els límits establerts per l'OMS per als nivells de diòxid de nitrogen (NO2) evitaria 90 defuncions anuals i 67 hospitalitzacions i 162 morts i 1.386 urgències més si també es respectessin els límits pel que fa a les partícules en suspensió PM 2.5. Les malalties provocades per aquests dos contaminants són respiratòries i cardiovasculars.La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Ecologia i Mobilitat, Janet Sanz, ha defensat les mesures de restricció de la circulació als cotxes més contaminants : "Tenim molt clar que val la pena fer l'esforç perquè l'objectiu central no és altre que salvar vides"."La magnitud de la tragèdia és major", ha remarcat la comissionada de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa, fent referència al fet que l'estudi presentat és de "mínims". Altres estudis anteriors indiquen que les morts anuals provocades per l'exposició continuada a la pol·lució de Barcelona, més enllà de les malalties cardiovasculars i respiratòries, s'enfilarien a les 650, segons dades de l'any 2012.A més, la principal conclusió de l'informe presentat aquest dimecres es basa en l'anàlisi de dades de només dos dels contaminants que posen en risc la salut, recollides per les 11 estacions de mesura de la ciutat entre el 2006 i el 2016. Així com la mortalitat, ingressos hospitalaris i visites als serveis d'urgències dels barcelonins.Segons un estudi de l'ASPB presentat al maig d'aquest any a Barcelona se superen els nivells recomanats per l'OMS en cinc contaminants que posen en risc la salut: a part del diòxid de nitrogen i les partícules en suspensió PM 2.5, també en les partícules PM 10, el benzè, l'ozó i el benzo(a)pirè.D'altra banda, Tarafa ha assenyalat que "l'impacte" que s'aconseguiria amb "mesures continuades" de reducció dels nivells de contaminació seria "molt major" que "evitant només episodis de contaminació atmosfèrica". "Les mesures estructurals són claus per evitar les morts per contaminació", ha remarcat.La reducció de la mortalitat és molt més elevada si es redueixen els nivells mitjans de contaminació a llarg termini en comparació amb la repercussió que tindria evitar només episodis i preavisos –amb dues i sis morts menys l'any, respectivament-. A més, Tarafa ha puntualitzat que durant els episodis que decreta la Generalitat els límits que s'apliquen són els marcats per la Unió Europea, que són menys restrictius que els de l'OMS.En aquest sentit, Sanz ha insistit que l'objectiu del consistori és reduir un 30% els nivells de contaminació actuals els pròxims 15 anys. Segons la tinent d'alcaldia, una "primera passa" són les restriccions de circulació als cotxes més contaminants a partir d'aquest desembre.

