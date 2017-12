31 de gener de 1936: els partits escalfen motors mentre els ultres provoquen incidents al carrer

Del resultat a les eleccions en depèn el govern de la República però també la recuperació de l'Estatut i la Generalitat

Tot Espanya viu en ambient electoral amb els ulls posats en el 16 de febrer, quan s'obriran les urnes. Del resultat a les eleccions en depèn el govern de la República però també la recuperació de l'Estatut i la Generalitat a Catalunya, màxima aspiració de les esquerres. I alhora, com a tema essencial, la llibertat dels presos, els catalans, amb el Govern Companys, i els milers d'obrers que van ser empresonats arran de la revolució d'Astúries de l'octubre de 1934.Hi ha dos grans blocs que polaritzen l'electorat i que estan encara tancant les candidatures. D'una banda, les dretes, acabdillades a Espanya per la CEDA, el gran partit conservador de José María Gil Robles, aliat amb el Partit Radical de Lerroux i els monàrquics de José Calvo Sotelo. A Catalunya, el bloc dretà està liderat per la Lliga, catalanista conservadora i més moderada que la CEDA. Les esquerres estan discutint encara amb quina marca aniran a les eleccions, però ningú discuteix el lideratge d'ERC, el partit de Lluís Companys, el president destituït i empresonat L'òrgan d'ERC, La Humanitat, escalfa els ànims i recorda les paraules de Companys davant del consell de guerra que el va jutjar després del Sis d'Octubre: "Pel vot ciutadà, serà reconquistada la llei autonòmica, la República en perill i la llibertat dels qui van perdre-la quan s'aixecaren contra els traïdors i els seus còmplices".El clima no pot ser més elèctric, tant a Catalunya com a Espanya. Hi ha tensió al carrer. A la tarda, un grup de falangistes provoca incidents a Barcelona, a la plaça Universitat, en el moment de sortida dels alumnes de classe, quan comencen a repartir exemplars de la revista Haz. Hi ha xocs violents i han d'intervenir els guàrdies d'assalt. Hi ha ferits lleus, entre ells un jove Pere Pi Sunyer.Mentrestant, la judicialització del Sis d'Octubre encara cueja. Avui, s'ha celebrat el consell de guerra que jutja l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Francesc Roure, i els regidors de l'equip de govern, acusats d'auxili a la rebel·lió per haver proclamat l'Estat Català. El tribunal els absol. En aquest ambient Catalunya i Espanya enfilen el camí cap a les urnes

