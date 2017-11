ÀUDIO Toni Albà es planteja anar a declarar disfressat de rei Joan Carles

L'actor Toni Albà ha estat citat a declarar al jutjat de Vilanova i la Geltrú el proper 30 de gener per un suposat delicte d'injúries amb publicitat per diversos comentaris al Twitter contra la magistrada de l'Audiència Nacional espanyola Carmen Lamela , que instrueix la causa contra el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i fins fa pocs dies contra el Govern, els membres del qual va enviar a presó sense fiança.L'humorista, però, en aquests moments contempla no declarar o, fins i tot, fer-ho vestit de rei Joan Carles, el seu personatge més icònic. Concretament, no descarta aferrar-se al seu dret de no declarar al·legant que no reconeix el tribunal que el jutja perquè "no és un tribunal de la República Catalana". Així ho ha dit en una entrevista a RAC1 En aquest sentit, Albà ja ha dit que no descarta anar-hi disfressat, tot i que és conscient que això "no m'ajudarà en la defensa, pot ser interpretat com una manca de respecte". Ara bé, ja té l'excusa preparada per aquest cas: "podria ser que jo digués que acabo de sortir de plató, no he tingut temps, he vingut directament aquí".

