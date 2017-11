JxCat avisa ERC que legitimarà el 155 si impulsa un candidat alternatiu a Puigdemont

La presentació de la candidatura d'ERC, amb Marta Rovira al capdavant. Foto: ERC

L'argument central de la campanya de Junts per Catalunya de cara al del 21-D passa per plantejar les eleccions com l'oportunitat de restaurar la presidència de Carles Puigdemont, el Govern i les institucions catalanes després de l'aplicació de l'article 155. És per això que, des de la candidatura encapçalada pel president, consideren que "impulsar qualsevol altre candidat és legitimar l'article 155 i l'atac a la democràcia", segons un informe intern al qual ha tingut accés a Europa Press. "Aquestes eleccions són per restaurar la democràcia, no per escollir un nou president. El Parlament de Catalunya va escollir Carles Puigdemont com a president de Catalunya", recull l'argumentari.Al document, asseguren que les eleccions no són normals perquè no les ha pogut convocar el president Puigdemont, perquè hi ha mig Govern destituït i a la presó i l'altre a Brussel·les i perquè "la Generalitat està intervinguda i el Parlament pràcticament anul·lat". És per això que criden a votar i asseguren que volen guanyar les eleccions. Argumenten que Junts per Catalunya ha de ser la llista més votada per donar un missatge clar al món d'allò que vol Catalunya i apunten que el reconeixement internacional de les seves aspiracions va vinculat al suport popular i al restabliment de Puigdemont. En aquest sentit, afirmen les eleccions han de servir per dir a l'Estat que la sobirania recau sobre el poble català i que són només els catalans els qui decideixen qui és el seu president.Tot plegat mentre ERC no ha deixat clar com es podrà restablir el "govern legítim" després de les eleccions. En un debat a la Universitat Pompeu Fabra organitzat per Deba-t.org, l'exdiputat i número 2 per Girona, Roger Torrent, ha assegurat que el govern de Puigdemont i Junqueras és el Govern legítim, però que "caldrà trobar la manera de restituir-lo". "És difícil que el 22-D el Govern legítim pugui prendre decisions executives", ha apuntat, i és per això que ha defensat una fórmula que permeti que hi hagi un executiu que pugui "exercir les funcions executives i operatives" del dia a dia.En aquesta línia, la secretària general dels republicans, Marta Rovira, ja va obrir la porta a un escenari amb "un govern legítim i un govern executiu que tiri endavant tota la feina que ha de fer un govern". Això podria passar si Oriol Junqueras continua a la presó i Carles Puigdemont a l'exili a Brussel·les. En una entrevista a l'Ara, Rovira va afirmar que estava "preparada per assumir la presidència de la Generalitat de Catalunya" en cas que el vicepresident i cap de llista d'ERC segueixi empresonat després del 21-D i els republicans siguin la llista més votada.

