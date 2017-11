Santiago Espot, a judici el 12 de desembre per la xiulada a l'himne d'Espanya durant la final de Copa

Estelades al Camp Nou. Foto: Europa Press



L'Audiència Nacional acollirà el proper 12 de desembre el judici contra el president de l'entitat sobiranista Catalunya Acció, Santiago Espot, per a qui la Fiscalia demana multa de 14.600 euros per promoure presumptament la xiulada a l'himne nacional d'Espanya a la final de la Copa del Rei del 2015 al Camp Nou.

Segons l'escrit d'acusació del Ministeri Públic, Espot va executar un "pla preconcebut i planificat" amb el "ferm propòsit d'ofendre i menysprear el cap de l'Estat espanyol i l'himne nacional". Per aquests fets, li atribueix els delictes d'injúries al Rei i ultratge a Espanya.

La Fiscalia apunta que aquests fets van ser presenciats públicament per milions de persones i "van generar un sentiment d'indignació en gran part de la població espanyola quan van ser menyspreats i rebutjats símbols representatius de la seva dignitat com a poble i com a Nació".

En aquesta línia, demana una multa de 7.300 euros per a cadascun dels delictes imputats per publicar al seu perfil de Facebook una entrada titulada "Per la xiulada a l'Himne Español i al rei Felip Borbó" a la qual incitava a realitzar aquest acte a la final de Copa del Rei entre el FC Barcelona i l'Athletic de Bilbao, celebrada al Camp Nou el 30 de maig del 2015.

"Els catalans, majoritàriament hem entès que, o ens independitzem d'Espanya o desapareixem com a poble (...) Amb tot això, arribar a la victòria final, que no és altra cosa que la proclamació de l'Estat català independent amb el consegüent control polític efectiu del territori, requerirà una gran fermesa en totes les nostres accions i no deixar passar cap oportunitat per manifestar la nostra voluntat de llibertat nacional", diu la publicació escrita el 28 de maig del 2015.



Una ocasió "immillorable"

Per a Espot, el partit era "una ocasió immillorable per manifestar una vegada més que volem deixar de ser súbdits del regne d'Espanya", per la qual cosa va proposar que "tots els seguidors catalans" assistents a l'esdeveniment esportiu, "i els que no també" manifestessin "sonorament el seu desacord" mentre sonaven els acords de l'himne nacional. Va afegir que estava segur que els seguidors bascos s'unirien a la xiulada.

Segons indica l'escrit de la Fiscalia, a aquest manifest es van adherir altres associacions catalanes. Així mateix, un dia abans de la celebració del partit, Catalunya Acció va anunciar a la mateixa xarxa social que aquesta i altres entitats impulsores de la xiulada repartirien milers de xiulets als assistents.

El jutge instructor de l'Audiència Nacional, Fernando Andreu, va dictar el passat 10 de juliol una interlocutòria a la qual es va acordar l'obertura de judici oral contra Santiago Espot. El magistrat havia decidit anteriorment arxivar la causa perquè ja se'n va sobreseure una altra per fets similars a la final del 2009; però la Sala penal el va obligar a reobrir el cas en estimar el recurs del partit polític VOX, que va interposar la denúncia que va iniciar el procediment.

El president de Catalunya Acció es va negar a declarar davant Andreu el novembre del 2016 i a la sortida de l'Audiència Nacional va afirmar en declaracions als mitjans de comunicació que "és una causa completament polititzada".

