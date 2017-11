Eurodiputats reclamen l'alliberament dels presos, la fi del 155 i la mediació de la UE a Catalunya

Ple del Parlament Europeu d'aquest dimecres Foto: ACN

Una vintena d'eurodiputats han reclamat aquest dimecres l'alliberament dels "líders polítics i socials" catalans tancats a la presó, la fi de l'article 155 a Catalunya i la intervenció de la Unió Europea en el conflicte per trobar una "solució negociada" que acabi amb un "referèndum pactat". Els parlamentaris han presentat al Parlament Europeu la plataforma Diàleg UE-Catalunya, que inclouen entre els seus membres la filla d'un dels pares fundadors de la UE, la italiana Barbara Spinelli, l'exministre d'Exteriors eslovè Ivo Vajgl o la vicepresidenta dels socialdemòcrates a la cambra, Tanja Fajon. A més, han escrit una carta al president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, i el seu predecessor en el càrrec, Martin Schulz, perquè es pronunciïn sobre l'empresonament dels membres del govern i, en particular, de Raül Romeva i Oriol Junqueras, que van ser eurodiputats."Estem profundament preocupats pel punt crític a què ha arribat la situació a Catalunya, i per això hem decidit que unir les nostres veus i fer accions conjuntes és la manera més forta per reclamar a les institucions de la UE un gest de responsabilitat per afavorir el diàleg i trobar una solució", asseguren els eurodiputats en el manifest de creació del grup.Per això, els parlamentaris expliquen que impulsaran mesures per aconseguir quatre objectius: l'alliberament "dels polítics i líders socials que estan a la presó"; "l'anul·lació de l'article 155, a partir del qual servidors públics escollits democràticament han estat destituïts i les institucions catalanes intervingudes"; la "mediació" de les institucions europees en el conflicte, que no consideren "un afer intern d'Espanya, sinó de la UE"; i l'assoliment d'un "acord negociat entre Espanya i Catalunya que hauria de concloure amb un referèndum pactat"."Com a membres d'una de les principals institucions de la Unió Europea, que representa la veu dels ciutadans de la UE, seguirem la situació de prop", asseguren els parlamentaris, que diuen que volen "garantir que els valors fonamentals" de la UE "són respectats"."Les democràcies sanes necessiten el diàleg per evolucionar i sempre haurien d'encoratjar la promoció de la pau", asseguren els eurodiputats del grup sobre Catalunya. "El lideratge de la UE ha reiterat en diverses ocasions que la violència mai pot ser un instrument en la política. Per tant, en el seu rol com a guardians dels tractats de la UE i dels drets fonamentals dels ciutadans, demanem a les institucions de la UE que busquin urgentment mesures per respectar totalment la promoció i la garantia dels drets humans dins de les fronteres de la UE", destaquen.Entre els participants al grup hi ha membres del partit socialdemòcrata com la seva vicepresidenta Tanja Fanjon; del liberal, com Ivo Vajgl; dels Verds, com el francès José Bové, l'eslovè Igor Soltes, la sueca Bodil Valero o el belga Bart Staes, o de l'Esquerra Unitària, com els irlandesos Lynn Boylan, Martina Anderson i Matt Carthy, la italiana Barbara Spinelli o la letona Tatjana Zdanoka. Pels conservadors i reformistes europeus hi ha el flamenc Mark Demesmaeker, i també hi participen, els catalans Jordi Solé i Josep Maria Terricabras (ERC) i Ramon Tremosa (PDECAT). Izaskun Bilbao (PNB) i Josu Juaristi (Bildu) també en formen part, així com la gallega Lidia Senra, entre d'altres.

