​La Generalitat farà un preavís 48 hores abans de restringir el trànsit per contaminació

Trànsit a la Ronda Litoral Foto: Eva Domínguez

Per tal que tant els ciutadans, com les administracions i sobretot, els operadors de transport públic puguin planificar i organitzar-se davant una possible restricció de trànsit decretada els dies en què els nivells de contaminació són elevats, la Generalitat actuarà amb 48 hores d'antelació. Així ho ha explicat la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mercè Rius, a només dos dies de la posada en marxa d'aquesta mesura, que limitarà la circulació en dies concrets a les zones de baixes emissions –és a dir, en àmbit de les rondes- per reduir-les fins a un 18%. La Generalitat també utilitzarà totes les eines possibles, xarxes socials, mitjans de comunicació i panells informatius bàsicament, per fer arribar la informació als ciutadans.Així, quan es detectin que els nivells de diòxid de nitrogen a la conurbació de Barcelona són elevats i les condicions meteorològiques facin preveure que no canviaran, la Generalitat emetrà un preavís per alertar que les restriccions de trànsit a aquestes zones de baixes emissions entraran en vigor 48 hores després. 24 hores després, la Generalitat tornarà a avaluar la situació i determinarà si les condicions continuen en la mateixa línia i ho comunicarà. Si és així, tot quedarà preparat perquè l'endemà s'apliquin les restriccions de trànsit establertes a l'acord entre la Generalitat, la Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona l'Ajuntament de Barcelona i altres ajuntaments afectats.Amb aquesta antelació es preveu que per exemple, els operadors de transport públic puguin activar els reforços previstos. Al metro, en hores punta, s'afegirà un tren més fins a les 11 del matí en cada línia convencional, a la vegada que s'afegirà personal d'informació i atenció a les estacions de més afluència. Per tant, la xarxa tindrà una freqüència de pas d'uns 3 minuts. En les línies d'autobús està previst que els corredors amb més demanda disposin de més de 50 busos addicionals, mentre que a les línies metropolitanes de l'AMB s'incorporaran 30 autobusos en hora punta, 15 en l'àmbit del Baix Llobregat i 15 més al Barcelonès Nord, sobretot en hora punta de matí i de tarda. També s'afegiran 25 busos extraordinaris en les línies de bus exprés.cat que gestiona la Generalitat a les línies de Mataró, la Vall del Tenes, Caldes de Montbui, Sentmenat, Vic, Sabadell, Igualada, Esparreguera, Corbera de Llobregat, Vallirana i Sant Pere de Ribes.Pel que fa al Tram, la freqüència de pas serà de 4 minuts, un menys que l'actual, entre les 7 del matí i les 10 del vespre, i s'incrementarà la capacitat amb la incorporació de dues unitats dobles a les línies T1 i T4. Als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya s'augmentarà l'oferta a la Línia del Vallès i a la del Llobregat – Anoia, ampliant l'hora punta a tot el dia. A Rodalies, s'ampliarà l'hora punta fins a les 11 a les línies R1 i R4. Es calcula que a la resta de corredors ja hi ha capacitat per donar serveis a un suposat increment de la demanda.Entre les mesures que es posen en marxa per acompanyar les possibles restriccions de trànsit s'hi inclou la creació d'un nou bitllet de transport, la T-aire, un títol multipersonal de dos viatges integrats que es podrà utilitzar el mateix dia de la primera validació i que serà vàlid únicament mentre duri l'episodi. La T-aire està disponible en 6 corones i implica un descompte del 10% del preu habitualLes restriccions de trànsit només s'aplicaran quan es detectin alts nivells de contaminació atmosfèrica per diòxid de nitrogen a la conurbació de Barcelona, però les recomanacions per reduir l'ús del vehicle privat a favor del transport públic, la bicicleta o els desplaçaments a peu es farà des d'una pàgina web nova que informarà, a més de tots els altres canals disponibles com són mitjans de comunicació i xarxes socials, de la situació ambiental de cada dia. Es calcula que la mesura que entra en vigor aquest divendres pot fer reduir les emissions un 18% en els dies de més contaminació i que s'aplicarà aquestes restriccions. Els darrers anys, de mitjana, s'han donat episodis d'alta contaminació 3 vegades l'any.La directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mercè Rius, ha especificat que el problema a Barcelona és ''més estructural que puntual'' i per tant, demana que esl canvis vagin sent ''graduals'' i es vagin adoptant en el dia a dia. Per tant, ara es prenen mesures els dies que hi ha episodis concrets però que cal canviar els hàbits per reduir els nivells mitjans d'òxids de nitrogen.Des de Territori i Sostenibilitat s'ha recalcat que de moment, no hi ha cap altre municipi de l'àrea metropolitana que tingui estipulada alguna mesura en aquesta línia però sí que ho estan estudiant, basant-se en les competències locals, i a la recomanació que les restriccions siguin les més homogènies possible. També estan aturades les mesures que poden afectar carreteres que no siguin de titularitat local perquè per a incloure-hi restriccions s'ha de modificar el reglament de la Direcció General de Trànsit (DGT) i de moment, encara no hi ha una data sobre la taula per aquest canvi.Mercè Rius ha especificat també, per donar un missatge de tranquil·litat als conductors, que els distintius dels vehicles menys contaminants no són obligatoris sinó només recomanables ja que els controls policials es faran a través de la matrícula, de manera que els agents podran saber l'antiguitat del cotxe independentment de si porta o no l'adhesiu al vidre. Tot i això, ha reconegut que és més fàcil evitar controls si es porta l'etiqueta.

