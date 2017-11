El taxi clama a Madrid per exigir al govern espanyol que limiti les llicències d'Uber

Foment defensa que no put anul·lar les sentències judicials El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha recordat que les noves llicències VTC (de vehicle amb conductor professional) que estan entrant al mercat ho fan per decisió de la justícia. En unes declaracions als mitjans de comunicació aquest dimecres, coincidint amb la vaga de 24 hores al sector del taxi de tot Espanya, el ministre ha insistit que actualment "és impossible donar una llicència VTC perquè la llei ho prohibeix. Cap administració ho pot fer". En aquest sentit, De la Serna ha assenyalat que les darreres sentències judicials que estan permetent l'entrada en vigor de llicències VTC provenen d'autoritzacions concedides en el període 2009-2013 i que es van recórrer en aquell moment als tribunals. "El que no pot fer un govern és anul·lar una sentència judicial", ha recalcat el màxim responsable de Foment.

Milers de taxistes s'han manifestat aquest dimecres al centre de Madrid en una manifestació que ha reunit representants del sector d'arreu de l'estat espanyol. Tots han exhibit pancartes diverses però amb un mateix missatge de fons: exigir al govern espanyol que "compleixi la llei" i limiti la concessió d'autoritzacions VTC (vehicles amb conductor professional) amb una proporció d'1/30 respecte a les llicències de taxi. La mobilització ha coincidit amb una vaga estatal de 24 hores que a Barcelona ha tingut un seguiment total "Estem farts, indignats i cansats", ha assegurat Pedro Garcia Ramírez, vicepresident de l'Agrupació del Taxi Companys, que ha advertit que empreses com Uber i Cabify estan "especulant tremendament" amb el traspàs d'autoritzacions "adquirides per 36,02 euros, que després venen per 60.000 euros".Els portaveus consultats durant la manifestació d'aquest dimecres han coincidit en instar el govern espanyol, i en especial el Ministeri de Foment, a "aplicar-se la premissa que cal complir la llei". Així, diversos representants dels taxistes han fet un paral·lelisme entre les exigències legals que fa el govern de Mariano Rajoy amb el compliment de la Constitució a Catalunya i la situació que viu el sector del taxi pel que fa al compliment de la regulació sobre les llicències VTC."Estem farts de veure com el govern, per allò que li interessa, diu que s'ha de complir la llei, però, en canvi, la normativa de l'1/30 se l'estan saltant per afavorir empreses nord-americanes", ha etzibat Pedro Garcia Ramírez, des de l'Agrupació del Taxi Companys, que ha definit la situació com "indignant". Alhora, ha alertat que hi ha 16.000 famílies a Catalunya amb llicències de taxi que en aquests moments estan "en perill de mort" per culpa de la competència que suposen els VTC.Garcia Ramírez ha senyalat també que les empreses de vehicles amb conductor professional estan "especulant" amb les autoritzacions, i ha assegurat que el volum de negoci que estan aconseguint "arriba als 700.000 euros". "D'aquí a uns anys veurem si es dediquen a dur diners a paradisos fiscals, però de moment estan posant en perill l'existència del sector del taxi", ha afegit.Al seu torn, des del Sindicat del Taxi de Catalunya, Luis Berbel també ha reclamat a Foment que ampliï el període mínim que ha de passar abans que es pugui revendre una autorització VTC. Berbel ha apuntat que l'estat espanyol proposa un termini de dos anys, que considera "insuficient" per aturar "l'especulació".Més contundent s'ha mostrat Julio Sanz Garcia, president de l'Associació Nacional del Taxi, que ha lamentat que la d'aquest dimecres ha estat la setena protesta que el sector organitza durant el 2017 per reclamar més control en l'atorgament d'autoritzacions VTC. "Hem arribat al límit de la nostra bona voluntat", ha afirmat, exigint a Foment que atengui les peticions del sector. "Si no, pensarem que són còmplices de l'escarni col·lectiu que estem patint", ha reblat.En aquest sentit, Sanz Garcia ha criticat que l'estat espanyol anunciï públicament el fre a les concessions VTC mentre, alhora, regularitza noves autoritzacions, en relació a les recents sentències judicials que l'han obligat a fer-ho. Segons el president de l'Associació Nacional del Taxi, Foment actua "per la porta del darrere" i li retreu "manca de voluntat política".La manifestació d'aquest dimecres a Madrid ha estat el punt àlgid d'una aturada de 24 hores que el sector ha convocat arreu de l'estat espanyol per protestar contra l'arribada de noves llicències de vehicle amb conductor professional. Com a mesura de pressió, Julio Sanz Garcia ha amenaçat de mantenir el sector en vaga de forma indefinida, però altres associacions de taxistes i sindicats han declinat arribar a aquest extrem per no perjudicar excessivament els usuaris.

