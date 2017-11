VÍDEO La contundent sentència de Gabilondo després del judici contra «La Manada»

"Amb el que hem vist i sentit al judici, i la successió de fets provats, sí que és necessari un rebuig social rotund i sense pal·liatius". D'aquesta manera s'ha expressat el periodista Iñaki Gabilondo a la SER després que el judici contra els membres de "La Manada", acusats de violar una noia durant els Sanfermines, hagi quedat vist per a sentència. A falta de la sentència, sí que ha quedat acreditat en el judici "el comportament repugnant i masclista d'aquests homes"."La Manada vol dir i implica gregarisme, salvatgisme, i totes dues coses van quedar desmostrades al judici", ha defensa Gabilondo. "Son cinc homes, no cinc nois. Homes d'entre 26 i 29 anys. Dos d'ells amb antecedents penals", ha dit. I ha sentenciat amb unes paraules de l'advocat: "L'advocat dels acusats, en el seu al·legat final, va dir que eren 'molt bons fills'. Manda huevos, com diria Trillo".

