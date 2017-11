Un català de 18 anys, entre els joves més influents d'Europa

"El nen prodigi de la tecnologia". Així l'anomenen. Es diu Àlex Sicart, és català, té 18 anys i és considerat com un dels joves més influents d'Europa. Així ho diu la prestigiosa revista Forbes, que l'ha inclòs a la llista dels 300 joves amb més influència del vell continent. És, a més, el més petit de l'apartat del Top-30 en tecnologia.Sicart assegura en una entrevista a El Món a RAC1 que va aprendre a programar amb tan sols 10 anys i que els seus pares no tenen coneixements sobre tecnologia. "La tecnologia em va venir perquè em passa hores a l'ordinador", explica. El jove, de Barcelona, apunta que no vol anar a la universitat perquè "aprenc més quan tinc el control de la meva pròpia educació".L'emprenedoria ve de lluny. Quan era petit, amb un amic, va inventar una aplicació per fer els deures. La cap d'estudis els va proposar participar en un concurs de creació d'idees i van acabar creant una aplicació per ajudar els estudiants a fer els deures. En la mateixa conversa al magazín matinal de RAC1, explica que està fent segon de Batxillerat, però a les tardes es dedica a preparar l'internet del futur: "Vull fer que les persones puguin accedir al nou internet, una tecnologia que ens pot ajudar a tots a ser més lliures a la xarxa".







