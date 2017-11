Cinc senadors del PP guanyen el Cuponazo amb el número 155

Havia estat un ple llarg, intens i històric, el Senat debatia i votava per primera vegada la intervenció d'una comunitat autònoma en aplicació de l'article 155 de la Constitució i cinc senadors del PP, acabat el treball, van decidir provar sort en el Cuponazo de l'ONCE amb un número acabat en aquesta ja famosa xifra. I van guanyar.Fonts populars han explicat a Europa Press que tot va ser casual aquell divendres 27 d'octubre. Cinc senadors d'aquest partit, quatre d'ells andalusos, esperaven en l'aeroport Adolfo Suárez de Madrid els seus vols de tornada a casa quan van decidir invertir uns euros en el sorteig del Cuponazo.El nombre no podia ser més oportú, el 93.155, una terminació que es prestava a les bromes després d'haver passat unes quantes hores en el Senat discutint sobre l'article de la Constitució més conegut dels últims mesos.Es van animar a provar sort i la van tenir, encara que no han confirmat quants cupons van comprar ni la quantitat que van arribar a guanyar. El nombre va ser agraciat amb un dels sis premis addicionals del Cuponazo que, segons la web de l'ONCE, està dotat amb 100.000 euros per cupó.

