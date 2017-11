Manresa estrena el primer supermercat de Catalunya gestionat per persones amb discapacitat

Els responsables de Caprabo i Ampans, acompanyats per l'alcalde de Manresa, visiten les noves instal·lacions Foto: Mar Martí

Manresa té el primer supermercat de Catalunya gestionat íntegrament per persones amb discapacitat intel·lectual i física. Aquest dimecres s'ha fet la inauguració oficial del nou local, tot i que no obrirà portes fins dijous. El projecte és fruit de la col·laboració entre l'empresa Caprabo i la fundació bagenca Ampans, que fa més de 50 anys que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual. El nou supermercat, ubicat al carrer Barcelona de la capital del Bages, donarà feina a un total de deu persones i ha suposat una inversió inicial de 250.000 euros per part d'Ampans. De fet, el funcionament del local serà com el d'una franquícia. El director general d'Ampans, Toni Espinal, confia que aquest sigui el primer projecte "d'un llarg recorregut conjunt" amb la firma de supermercats.Ampans és una fundació de la comarca del Bages que fa 52 anys que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual amb l'objectiu de reinserir-les al mercat laboral. Ara, l'entitat fa un pas endavant amb l'aliança que ha segellat amb la cadena de supermercats Caprabo. Aquest conveni ha permès a Ampans obrir una franquícia de Caprabo a la capital del Bages i totes les persones que hi treballen tenen algun tipus de discapacitat, principalment intel·lectual. El director general d'Ampans, Toni Espinal, ha explicat que les persones que tenen una discapacitat física ocuparan un lloc de més responsabilitat com ara la posició d'encarregat o de caixer, mentre que els treballadors amb discapacitat intel·lectual faran, bàsicament, feines de reposició del material.Ampans ha fet una inversió inicial de 250.000 euros per poder obrir la nova botiga, a més dels 200.000 euros que haurà de pagar en un termini de tres anys a Caprabo per l'estoc del supermercat. Espinal s'ha mostrat molt content per la materialització d'aquest projecte i confia que, si va bé, "sigui el primer d'un llarg recorregut conjunt amb Caprabo". De fet, Espinal confia que, un cop els treballadors ja estiguin formats, "puguin treballar en altres supermercats de Caprabo" i, al mateix temps, "tinguem capacitat per obrir altres franquícies similars per continuar generant ocupació".De la seva banda, el director general de Caprabo, Martín Gandiaga, ha relatat que la col·laboració que han establert amb Ampans "és similar a la que tenim amb qualsevol altre franquiciat" i ha augurat que aquesta aliança s'anirà consolidant amb el temps. Gandiaga considera que aquest projecte és molt interessant "per demostrar que la gent amb capacitats diferents es pot integrar a la societat i també és una experiència interessant pel client perquè a través del seu comportament de compra pot afavorir que aquestes persones es puguin reinserir a la societat".La desena d'usuaris d'Ampans que a partir d'aquest dijous començaran a treballar al supermercat de Caprabo es mostraven molt satisfets per poder iniciar aquest projecte, tot i que també asseguraven que tenien "una mica de por" que tot sortís bé. Així s'ha expressat la Meritxell Garcia, una manresana de 30 anys amb una discapacitat intel·lectual: "Aquest és un pas més cap a un futur millor i perquè la gent del carrer vegi que els discapacitats no ens limitem a res i que podem treballar des de cambrera fins a obrir un supermercat". Garcia ha relatat que és "molt nerviosa", però que "amb esforç sóc igual que qualsevol persona".De la seva banda, l'Olga Martínez serà l'encarregada segona del supermercat. L'Olga té un problema a l'esquena i, a causa d'això, li costava molt trobar feina. Fa dos anys que va entrar a treballar a Ampans i ha passat per diferents departaments. "Tinc limitacions de moviment i em costava molt trobar feina, i més si no tens estudis i una professió", ha relatat Martínez, que ha agraït a Ampans que li "obrissin les portes" i li permetessin trobar un lloc de treballat adequat per a la seva incapacitat física.

