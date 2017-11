El govern valencià evaluarà quin coneixement de català té l'administració pública

L'ús del català a l'administració pública del País Valencià, a examen. La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha tret a licitació, per un import de 98.500 euros (IVA exclòs), la realització d'una enquesta sobre l'ús i coneixement del valencià dels treballadors públics.Segons la resolució publicada aquest dimecres al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), el termini per a realitzar-la és de tres mesos una vegada es produeixi l'adjudicació. L'enquesta, però, no està previst que es posi en marxa fins a principis del 2018.Les ofertes poden presentar-se fins al 14 de desembre i el resultat de la qualificació del sobre 1 (documentació administrativa) es publicarà el 21 de desembre, mentre que l'obertura del sobre amb la proposta econòmica tindrà lloc el 28 de desembre.

