La ràdio pública valenciana, a un pas d'emetre quatre anys després del tancament de RTVV

Treballadors de RTVV, en una manifestació al Palau de la Generalitat Valenciana. Foto: XBP

Els nous mitjans públics valencians encaren el tram final per a l'inici de les emissions quan es compleixen quatre anys del tancament de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). Sota el paraigua de la Corporació Valenciana de Mitjans (CVMC) i amb el nom d'À Punt, el nou espai públic de comunicació va començar les emissions en proves de la ràdio el passat 13 de novembre amb música en valencià i falques de presentació del nou mitjà.À Punt va anunciar que aquest mes de desembre la ràdio estrenarà un magazín cultural i social i, de manera paral·lela, posarà en marxa un web amb contingut bàsicament infantil. Un horitzó condicionat per recursos judicials i un procés criticat per la seva lentitud marquen els primers compassos dels nous mitjans.La CVMC ha optat per començar emissions amb la ràdio i el portal web, descartant engegar tots els mitjans d'una vegada. La nova televisió preveu començar a emetre el primer trimestre del 2018. Tampoc hi haurà un servei d'informatius en un primer moment fins que no s'incorpori la plantilla. Fonts de la corporació assenyalen que el procés de contractació de professionals està sent més lent de l'esperat perquè hi ha moltes persones inscrites a les borses de treball, el procés és "garantista" i fa que s'endarrereixi.Amb aquest context i en el quart aniversari del tancament, la portaveu del col·lectiu de treballadors Mildenou (afectats per l'ERO a RTVV) Reis Juan, es mostra "dolguda" per no poder-se "il·lusionar amb un projecte que s'està posant en marxa i hauria de ser engrescador". En declaracions a l'ACN, Juan lamenta que s'hagi volgut triar "l'opció del 'des de zero', d'un mitjà privatitzat, excepte els informatius, amb una mancança de recursos impressionants que està dificultant l'engegada" i apunta a que "no s'ha fet bé la feina a les Corts i al Consell".L'extreballadora remarca que la Llei de creació dels nous mitjans és "insuficient" i rebaixa els pressupostos "d'una manera aclaparadora" respecte de la llei del 1989, de creació de RTVV. "M'agradaria estar contenta perquè hi ha un nou mitjà que comença a caminar però no és així", lamenta.A l'endarreriment i les crítiques al model aprovat a les Corts Valencianes, s'ha sumat recentment la decisió per part de l'assemblea de la Unió de Periodistes Valencians, l'agrupació majoritària al territori, de presentar un recurs contenciós administratiu per demanar la suspensió cautelar de la borsa de treball temporal. La majoria dels socis considera que el barem de mèrits negociat per la CVMC amb els sindicats vulnera el principi d'igualtat i tanca la porta en la pràctica al conjunt de periodistes que no han estat antics treballadors de RTVV.La decisió de recórrer judicialment les borses, demanant la suspensió cautelar, ha provocat que el Comitè d'empresa de RTVV hagi tornat a la Unió de Periodistes el guardó a la Llibertat d'expressió que va rebre el 2013. El membre d'aquest comitè, Francesc Ginés, es mostra sorprès perquè el barem es vegi com un avantatge i considera que el recurs "l'únic que fa és enterbolir la ja de per sí dificultosa posada en marxa de la corporació".En termes semblants, Reis Juan adverteix que, en cas de prosperar, el recurs "paralitzaria i de quina manera l'arrencada" i assenyala que podria fer que no hi hagués nous mitjans públics fins a la pròxima legislatura.En paral·lel, un altre front judicial es manté obert. Un dels candidats a la direcció general de l'ens, Pere Valenciano, ha denunciat presumptes irregularitats en el procediment d'elecció de l'excorresponsal de TV3 Empar Marco. La denúncia ha estat admesa a tràmit i s'ha fixat com a data de judici el 8 de maig del 2018.Aquest dijous a les 12:19 hores es compliran 4 anys exactes que RTVV va cessar les emissions entre crits d'"Això és un cop d'estat" per part dels treballadors que tractaven d'impedir-ho des de l'interior dels estudis. La decisió del govern d'Alberto Fabra (PP) posava punt final a 24 anys d'emissions com a resposta a l'anul·lació de l'ERO i l'obligació de tornar a contractar un miler de treballadors. Aquest dimecres, a aquella mateixa hora, membres del comitè d'empresa es concentraran davant la Generalitat Valenciana en senyal de protesta.

