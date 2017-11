Els Pujol porten Rivera als tribunals per afirmar que «van robar 2.500 milions d'euros»

Els Pujol han presentat a un jutjat de primera instància de Barcelona una acta de conciliació contra el president de Cs, Albert Rivera, per les seves afirmacions sobre la família. En concret, el fill de l'expresident Josep Pujol Ferrusola ha presentat aquesta acta de conciliació amb l'objectiu que es retracti de declaracions o d'afirmacions a les xarxes socials com ara que els Pujol "van robar 2.500 milions d'euros".En l'escrit, que ha avançat Público i al qual ha tingut accés l'ACN, el fill de l'expresident demana que es requereixi Rivera perquè "rectifiqui públicament" aquestes manifestacions "admetent que no pot afirmar l'origen públic dels fons de la família". L'acta de conciliació és el pas previ a la interposició d'una querella per injúries i calúmnies.En l'escrit presentat al jutjat, la família Pujol recull diverses afirmacions de Rivera, com ara un tuit publicat pel líder de Cs el passat 6 de desembre en què afirmava que la família havien "robat 2.500 milions d'euros". El missatge a Twitter de Rivera va tenir més de 3.000 retuits i, segons els Pujol, "és la continuació d'una sèrie de manifestacions públiques" de Rivera afirmant que la família "es van lucrar amb diners d'origen públic" i qualificant-los de "màfia".Josep Pujol considera que Rivera "no té cap element de prova" i "coneix la incertesa" de l'afirmació que la família "va robar 2.500 milions d'euros". A més, afegeixen que el líder de Cs "sap que aquesta informació es radicalment falsa" i que els Pujol "en el seu conjunt ni disposa ni han disposat mai de 2.500 milions d'euros".També considera que Rivera no té cap prova que la família rebés fons il·lícits d'origen públic, ni que fes cap mediació il·lícita en contractes d'adjudicacío d'obra o serveis públics, o que "pervertissin" tràmits administratius. Els Pujol afegeixen que el líder de Cs ha fet afirmacions sobre la família sense fer "cap exercici de comprovació" i que ha fet afirmacions sobre una suposada apropiació de fons públics "sense tenir ni una sola dada ni font de prova que ho corrobori".A més, també asseguren que les afirmacions de Rivera contradiuen les conclusions de la comissió d'investigació sobre el cas Pujol del Parlament. També recorda que el jutge de l'Audiència Nacional que investiga la família no imputa a cap dels seus membres els delictes contra l'administració pública ni de malversació de fons.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)