El Suprem cita a declarar els consellers empresonats i els «Jordis» aquest divendres

El Suprem citarà a declarar els consellers empresonats i els "Jordis" aquest divendres a les 9.30h, segons ha pogut saberde fonts judicials. El magistrat Pablo Llarena estudiarà l'excarceració dels membres del Govern i els dirigents independentistes enviats a presó per la jutge de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela.El Suprem va assumir divendres passat la causa contra el Govern i els dirigents de l'ANC i Òmnium pels suposats delictes de rebel·lió i sedició resolent favorablement la petició de la defensa de Forcadell que demanava centralitzar-les en un sol òrgan judicial. La jutge Lamela va acceptar la unificació dels casos considerant que la investigació s'ha de fer manera conjunta per determinar amb "coherència" les responsabilitats de tots els investigats. I va destacar que una investigació per separat "dificultaria l'esclariment dels fets i la comprensió de tota l'estratègia col·laborativa".Els consellers empresonats al·legaran davant el jutge Llarena que han acatat l'aplicació de l'article 155 des de la "discrepància política i jurídica" i que es comprometen a usar "vies de diàleg i negociació" per portar a terme els seus objectius polítics, als quals que no renuncien. Tal i com apunta l'escrit que la defensa ja ha presentat al Suprem , ratificaran que "accepten l'aplicació del 155, no renuncien a defensar les seves conviccions polítiques per vies estrictament pacífiques i democràtiques i treballen amb l'objectiu d'aconseguir un acord que permeti posar en mans de la ciutadania la decisió sobre el futur polític de Catalunya".La defensa argumentarà per tal que s'aixequi la presó preventiva que no hi ha risc de fugida –ja que, entre d'altres, concorren a les eleccions del 21-D-, i que no poden reiterar en el delicte perquè estan cessats dels seus càrrecs. Pel que fa a l'excarceració dels consellers i dels "Jordis" , la defensa confia en el perfil garantista del jutge instructor, que ha pres decisions menys restrictives amb relació als investigats en la causa contra la mesa del Parlament. En un primer moment, Llarena ja va acceptar la petició dels advocats de Forcadell d'ajornar una setmana la declaració dels membres sobiranistes de la mesa per garantir el seu dret de defensa. Per contra, l'Audiència Nacional va tirar pel dret i va prendre declaració als membres del Govern empresonats havent-los citat menys de 48 hores abans i amb un dia festiu pel mig.De la mateixa manera que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la resta de membres sobiranistes de la mesa de la cambra catalana van fer al TS, els consellers ja van acceptar a l'Audiència Nacional l'aplicació de l'article 155. Tanmateix, el seu destí va ser ben diferent. Els primers van poder evitar la presó, mentre que Lamela ha mantingut entre reixes els membres de l'executiu català.

