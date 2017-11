Antonio Baños, assistent sorpresa a la presentació de la llista de JxCat

La presentació de la candidatura de Carles Puigdemont a Barcelona ha comptat amb un assistent inesperat: el periodista i portaveu de Súmate Antonio Baños, que va ser el cap de llista de la CUP a les eleccions del 27-S del 2015.Preguntat per la seva assistència, ha argumentat que passava per l'Escola Industrial, indret on s'ha presentat la llista de Junts per Catalunya, just en aquell moment i que ha entrat a saludar amics i coneguts. Baños va renunciar a l'escó al gener del 2016 per la decisió de la CUP de no investir Artur Mas com a president, motiu pel qual finalment va ser escollit Carles Puigdemont mentre que el president del PDECat va fer el seu famós "pas al costat" i es va retirar de la primera línia.

