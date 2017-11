Una gala de premis a Abu Dhabi diferencia genets catalans i espanyols

Un moment de la gala d'entrega dels premis a Abu Dhabi

Sis genets i amazones catalans van participar a l'entrega d'uns premis a Abu Dhabi i van ser presentats com a procedents de Catalunya, malgrat que quan competeixen ho fan sota el paraigua de la Reial Federació Espanyola d'Hípica. Quan des de la megafonia els van distingir com a "des de Catalunya", els catalans van aparèixer amb banderes de l'organització, i no pas amb l'espanyola, com sí que van fer els competidors de l'Estat que, a més, van ser presentats per: "Des d'Espanya".Així ho recull el diari El Mundo , que va prendre declaracions al seleccionador espanyol, Ignasi Casas, qui va apuntar que van presentar-se a l'esdeveniment "en representació seva, no de la federació". "No hi anaven a competir, sinó a recollir uns premis", va afegir.La gala nocturna va tenir lloc el passat 10 de novembre i l'esdeveniment estava promocionat per Mansour bin Zayed, propietari del Manchester City i germà de l'emir d'Abu Dhabi.

