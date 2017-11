Albiol: «El 155 ha fet que els independentistes es baixin els pantalons per sortir de la presó»

Dimecres de precampanya. @Albiol_XG es passeja pel mercat de Llefià, Badalona pic.twitter.com/dxkpSWTn2L — Isaac Meler (@isaacmeler) November 29, 2017

Queden quatre dies per l'inici de la campanya del 21-D però els partits ja han posat en marxa els actes en format electoral. El líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha abordat aquest dimecres de precampanya amb una passejada pel mercat de Llefià, a Badalona. En territori amic, primer ha atès els mitjans en mig d'una munió de militants i vianants, molts d'ells d'edat avançada."Badalona és l'exemple del segrest de la voluntat popular per part de l'independentisme", ha arrencat Albiol, lamentant no ser l'alcalde de la tercera ciutat de Catalunya, on va obtenir una victòria en vots i regidors que no li va servir per evitar que una coalició d'esquerres governi el municipi.Tot i això, ha celebrat el seu darrer èxit, després que la Junta Electoral de Barcelona hagi prohibit il·luminar fonts i edificis de color groc en memòria dels presos polítics . Als membres del Govern empresonats ha dedicat unes paraules. Segons ell, "el 155 ha fet que els independentistes s'estiguin baixant els pantalons per sortir de la presó". "Ara diuen els independentistes que la independència anava de broma, que era simbòlic", ha expressat amb sorna. "Han de pagar políticament, per molt que es baixin els pantalons, no ho perdonarem", ha reblat satisfent als espectadors de la roda de premsa a peu de carrer."Fora corruptes i menys independència", ha proclamat mentrestant una ferma seguidora d'Albiol. El dirigent popular també ha alertat que la "discussió entre Arrimadas i Iceta abans de les eleccions" sobre qui dels dos hauria de ser president amb una eventual majoria de forces unionistes és una "falta de respecte". I ha demanat el vot pel PP davant dels "excessos" de Cs i PSC, "capaços de tot per agafar la cadira".D'aquesta manera, Albiol ja ha dibuixat les possibles parets mestres de la campanya que encapçalarà. En les seves paraules, la promesa d'"arrasar" qualsevol llegat independentista i, a la vegada, apel·lar a la "previsibilitat" i "garantia de centralitat" del vot al PP davant dels socialistes i Cs. Dos eixos amb què els populars pretenen convèncer persones com l'home que un cop acabades les declaracions d'Albiol s'ha declarat "100% espanyol, 100% català i 100% andalús" perquè "com Espanya no hi ha res al món".

