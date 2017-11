Borrell esmena Sánchez i Iceta i aposta per no «tancar cap porta» amb Cs

L'expresident del Parlament Europeu, Josep Borrell, que tindrà un paper rellevant en la campanya dels socialistes , ha apostat aquest dimecres per esperar al 21 de desembre per "veure què diuen els electors" catalans i posteriorment abordar possibles pactes amb forces com Cs. Així, ha insistit que "no cal tancar cap porta a res" excepte a "pactar amb els independentistes", malgrat que tant el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, com el primer secretari i candidat del PSC, Miquel Iceta, havien assegurat que no farien presidenta a la cap de llista liberal, Inés Arrimadas Aquests eventuals acords s'abordaran "en funció del resultat" de les eleccions, segons ha assenyalat Borrell en declaracions als periodistes abans de l'acte d'obertura del I Fòrum Internacional de Granada, a la seu de la Cambra de Comerç.Per altra banda, el dirigent socialista ha indicat que, sense entrar a valorar les decisions judicials sobre els dirigents independentistes a la presó preventiva, "és bastant evident que per a una campanya electoral és bo que els candidats estiguin fent campanya". Amb l'acatament de l'article 155, aquests consellers i líders sobiranistes "poden donar motiu al fet que el jutge decideixi aixecar aquesta mesura", la qual cosa, en la seva opinió, "per a les eleccions seria bo". Per contra, "si algú persisteix a insistir que continuarà en l'actitud que el va portar a una presó preventiva, és difícil que s'aixequi".

