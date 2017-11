El nou espectacle de Gorillaz i el retorn d'LCD Soundsystem, al Sónar 2018

Un moment de DJ Shadow al Sónar 2017 Foto: Sónar

El Sónar 2018 ha desvetllat aquest matí els primers 33 artistes que participaran en el certamen d'aquest any, entre els que destaca el nou xou de la banda britànica Gorillaz, creada pel músic Damon Albarn i l'artista Jamie Hewlett, presentarà per primera vegada a l'Estat la nova performance amb convidats especials cinc anys després de la seva última visita. L'actuació suposarà la seva estrena a Barcelona per interpretar temes de l'àlbum Humanz.També tornaran els escenaris el llegendari grup novaiorquès LCD Soundsytem amb el nou espectacle que inclourà temes del seu recent American Dream. Finalment, Diplo, l'artista més transversal de la música electrònica, tornarà al Sónar per presentar un dels seus dj sets. Paral·lelament, també actuaran al certamen Richie Hawtin, Bonobo, Wiley, Bicep, Ólafur Arnalds, Laurent Garnier o George FitzGerald.Confirmen la seva participació al certamen dos grans mites del festival, Richie Hawtiin, amb l'espectacle Close, que presenta una configuració audiovisual avançada i íntima plena de càmeres d'infrarojos que es projecten sobre un complex dispositiu de pantalles, i Laurent Garnier, tancant la nit de dissabte, amb una sessió especial a l'aire lliure de quatre hores de durada.Destaquen també les figures de George FitzGerald i els nordirlandesos Bicep amb xous en directe, el duet de pop electrònic Maribou State, la dj alemanya de techno Helena Hauff, la figura del House sud-africà Black Coffee –que tancarà una de les jornades del Sónar de Dia- o el llegendari dj de house de New Jersey Tony Humphries, que actuarà a l'escenari del SonarDôme.Els ritmes urbans sorgits del hip hop estaran representats per Wiley, amb el seu nou treball Godfather. També actuaran al festival la dj britànica Jamz Supernova, el duet de productores Jarami (col·laboradors de Frank Ocean), la portuguesa Nídia, els barcelonins Mueveloreina i el mallorquí Rels B, així com el suec Dinamarca.Entre d'altres, també actuaran els djs portuguesos Violet & Photonz i el trio de productors suecs responsables del segell Studio Barnhus. Sobre el mateix escenari, tindrà lloc l'actuació de l'icònic dj i líder del so garage de New Jersey Tony Humphries.A més de tots aquests, Black Coffee, Helena Hauff, Tony Humphries, Kode9 x Koji Morimoto AV, Lorenzo Senni, Rels B, Daedelus, Studio Barnhus, DITC Sound, Jamz Supernova, Francisco López, Jarami, Mueveloreina, Nídia i fins a 135 xous.L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) interpretarà el 14 de juny a L'Auditori In C (en Do), una de les obres cabdals del minimalisme musical del compositor nord-americà Terry Riley. Es tracta d'un dels principals actes del 25è aniversari del festival Sónar en què l'OBC interpretarà la partitura oberta sota la direcció artística del percussionista Brad Lubman. Cada músic tocarà els 53 "petits" fragments musicals amb què compta l'obra amb "cert" grau de llibertat i interaccionant aleatòriament amb la resta de músics.Segons informa L'Auditori, el resultat és una "impactant" massa sonora d'esdeveniments que evoluciona sobre la pulsió constant de la nota Do. El Sónar celebrarà el seu 25è aniversari del 14 al 16 de juny a Barcelona amb més de 130 activitats i convidats d'honor.

