JxCat estudia denunciar a la Junta Electoral que no concorre al 21-D «en igualtat de condicions»

Junts per Catalunya estudia denunciar a la Junta Electoral que no pot concórrer al 21-D "en igualtat de condicions" perquè té els principals candidats de la seva llista empresonats o a Brussel·les pel procés judicial que recau sobre ells. "Això no és democràcia", ha sentenciat la cap de campanya i número deu de la candidatura, Elsa Artadi, durant la presentació dels membres de la llista a la demarcació de Barcelona.De fet, just després que s'hagi fet públic que la Junta Electoral de Barcelona ha prohibit il·luminar de groc edificis i fonts de la capital catalana en record als dirigents del Govern empresonats, Artadi ha sentenciat que és una "aberració de la democràcia" que l'ens es preocupi per les fonts i els llaços grocs i no pas per les condicions en què han de concórrer a les eleccions. Més encara quan es tracta d'unes eleccions convocades de forma "il·legal" a partir d'un 155 que ha donat al govern espanyol "un poder absolut per fer allò que vulgui". "Encara no ens ha prohibit vestir de groc", ha ironitzat tot recordant que tot el que a hores d'ara passa a Catalunya és "anormal".Junts per Catalunya s'ha reivindicat com a "llista transversal" que té per objectiu "restablir la democràcia" tomant el 155 imposat per Mariano Rajoy i fer tornar el president Carles Puigdemont. En aquest sentit, i conscient que ERC ha capitalitzat fins ara bona part de l'antic votant sobiranista del PSC, Artadi ha apel·lat "al votant tradicional" dels socialistes, el que es va manifestar l'any 2010 sota el lema "Som una nació, nosaltres decidim", perquè donin suport a la llista del president. De fet, l'exconsellera Marina Geli va acceptar un lloc simbòlic en el tancament de la candidatura de Puigdemont.Sobre els socialistes de Miquel Iceta i el seu suport al 155, Artadi ha posat com a exemple el cas de Sixena. "Tenim l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, plorant per la tele quan el seu partit aquesta setmana ratificarà el 155", ha etzibat. És per això que, ha argumentat, la seva candidatura "apel·la a tots els demòcrates" que estan en contra de la suspensió de l'autonomia.Junts per Catalunya s'ha compromès a donar continuïtat al mandat de l'1-O i a la construcció de la República. La candidatura presentarà diumenge el seu local i ha subratllat que no és el PDECat sinó la seva plataforma qui està negociant els punts comuns al programa electoral amb ERC.Durant la presentació de la candidatura de la demarcació de Barcelona, diversos candidats com la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laurà Borràs; el cuiner Fermí Puig; la historiadora Aurora Madaula; el metge Antoni Trilla; o el periodista Francesc de Dalmases han explicat per què han decidit fer el pas de sumar-se a la llista del president Puigdemont. "Sóc d'esquerres i independentista i vull acompanyar el president legítim per restablir la legalitat catalana i fer efectiva la República", ha argumentat Madaula. "No ens podem permetre que es mantingui l'estat d'excepció", ha argumentat Dalmases.

