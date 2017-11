VÍDEO «El càstig de qui no ha votat bé»: totes les conseqüències del 155

Les eleccions del 21 de desembre són a tocar i la Crida per la Democràcia ha posat en marxa la maquinària per mobilitzar el sobiranisme. "Recuperem la democràcia, construïm la República", reclamen en un nou vídeo - el segon en menys de 24 hores -. Titulat "El 155: el càstig de qui no ha votat bé" es detallen totes les conseqüències negatives que està comportant i comportarà en els pròxims mesos la liquidació de l'autonomia catalana des de Madrid.La peça, de poc menys de tres minuts, apunta que el govern espanyol va decidir empresonar mig executiu català i ordenar detenir a l'altre mig, exiliat a Brussel·les, perquè de les urnes del 27-S "no en va sortir el resultat que ells volien".

