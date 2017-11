«Equidistants», els nous superherois amb capa de Xavier Domènech

Les candidatures perfilen els darrers detalls abans de l'inici de la campanya electoral del 21-D. Són dies de presentacions. Aquest dimarts feien pública la cartelleria i el seu l'eslògan Junts per Catalunya i Catalunya en Comú, amb polèmica inclosa per l'extrema semblança entre totes dues imatges gràfiques . Aquest dimecres ha estat el torn de les joventuts d'Iniciativa, Joves d'Esquerra Verda, que han aconseguit revolucionar la xarxa.S'autoanomenen "Les Equidistants" i "Súper Comuns" i ja han expressat el seu suport explícit a la candidatura de Xavier Domènech per ocupar la presidència de la Generalitat de Catalunya. Demanen construir un espai entre la unilateralitat dels independentistes i la repressió del bloc del 155.L'agitació a les xarxes, però, s'ha produït pel disseny dels cartells. Els joves de la JEV apareixen amb un muntatge gràfic amb elements propis dels superherois: capa, màscara, un escut al mig del pit, etcètera. "Perquè volem un món més just, democràtic, feminista, ecologista i amb oportunitats per a les persones joves", subratllen en un manifest en suport a Catalunya en Comú.

