Vint-i-tres detinguts en una operatiu contra la màfia georgiana a Barcelona i l'àrea metropolitana

L'operatiu, al carrer Espronceda de Barcelona Foto: ACN

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional espanyola han detingut 23 persones aquest dimecres en una operació conjunta que ha permès desarticular una organització criminal vinculada a la màfia georgiana i que es dedicava al blanqueig de capitals. S'han dut a terme tretze escorcolls en immobles i locals de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Mataró, Gavà i Cornellà, així com de Madrid.Es tracta d'una operació impulsada per la Fiscalia especial contra la corrupció i la criminalitat organitzada i dirigida pel Jutjat d'instrucció número 2 de Terrassa, que manté el secret de les actuacions. Les indagacions estaven directament relacionades amb els fets del 4 de gener de 2016 a Terrassa, on es va produir l'homicidi amb arma de foc de dues persones també originàries de Geòrgia.La investigació té el seu origen fa gairebé dos anys quan les unitats centrals de crim organitzat i blanqueig de capitals dels Mossos d'Esquadra i de la policia espanyola van coincidir en la investigació de diferents entramats de màfia georgiana.En el decurs de la investigació s'han detingut més de 40 persones que conformaven cèl·lules independents però subordinades a l'estructura ara desarticulada i que es dedicaven als robatoris amb força en domicilis de Catalunya.Amb aquesta operació es desmunta el nivell directiu de l'organització que feia transitar i blanquejar diners i efectes procedents de diferents delictes contra el patrimoni cap a estructures superiors ubicades fora de l'estat espanyol. La xifra de persones que podrien estar relacionades amb el conjunt de fets investigats superaria la seixantena.L'equip policial, format per membres especialitzats en crim organitzat i blanqueig dels dos cossos, que durant aquests dos darrers anys han dut a terme la investigació de manera coordinada, considera que aquesta és una de les organitzacions criminals d'origen georgià de més antiguitat i arrelament a l'estat espanyol, amb múltiples antecedents i causes anteriors per pertinença a aquesta màfia. Els investigadors han comptat amb la col·laboració de l'agregat de Geòrgia a l'estat espanyol.L'operació d'aquest dimecres ha estat realitzada per agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) adscrits a l'Àrea Central de Crim Organitzat, l'Àrea Central de Blanqueig, conjuntament amb les àrees respectives de la policia espanyola.

