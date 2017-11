Almenys 16 detinguts en una operatiu contra la màfia georgiana a Barcelona i l'àrea metropolitana

Els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola duen a terme aquest dimecres al matí una operació contra el crim organitzat en punts de Barcelona i el seu àmbit metropolità. Concretament, els agents fan escorcolls a la capital catalana, a l'Hospitalet de Llobregat, a Mataró, a Gavà i Cornellà de Llobregat i també a Madrid. La investigació se centra en delictes com el blanqueig de capitals.L'operatiu, que està dirigit contra la màfia georgiana, ha començat entre les quatre i les cinc de la matinada i, segons els Mossos d'Esquadra, i ja s'han realitzat, almenys, 16 detencions. D'altra banda, segons ha pogut saber l'ACN, l'operació està vinculada a la principal branca de la màfia georgiana de l'Europa Occidental.Es tracta d'un grup liderat per Kakhaber Shushanashvili, que compleix condemna a França i ja va ser detingut a Barcelona el 2010 en una operació policial conjunta, anomenada "Java", també entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional espanyola.En aquella operació, es van detenir 85 persones i es va desarticular una banda acusada de blanqueig de capital procedent de les activitats criminals desenvolupades a països de l'Europa de l'Est. A més, es van decomissar propietats per valor de 24 milions d'euros, entre els quals un centre comercial, un hotel, una trentena d'habitatges, solars, garatges i locals comercials, la majoria en localitats catalanes.

