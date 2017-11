La família del noi de 17 anys de la Ràpita mort en un accident ja disposa dels diners per l'enterrament

La família d’Àlex Mihalca, el noi de 17 anys mort aquest dimarts a conseqüència d'un accident que va patir divendres al moll de la Ràpita (el Montsià) ja disposa dels diners necessaris per poder fer-se càrrec de l'enterrament del seu fill.En les darreres 24 hores una iniciativa dels amics del noi havia demanat en nom de la família a través de les xarxes socials aportacions voluntàries per fer front a aquesta important despesa, per a la qual no disposaven de recursos.Segons ha informat la família al migdia d'aquest dimecres, ja disposen dels fons necessaris i per això els amics que havien iniciat la campanya demanen a totes les persones que s'hi han solidaritzat que ja no facin més aportacions al número de compte que havien difòs. El jove va resultar ferit molt greu divendres passat a la nit arran d'un accident de trànsit al port pesquer de la Ràpita després de patir una topada amb un cotxe quan conduïa un ciclomotor. Mihalca va quedar atrapat sota el cotxe, un BMW X-6, i tres dotacions dels Bombers van haver de treballar al llarg d'una hora per rescatar-lo. Després que se li practiquessin maniobres de reanimació al mateix lloc dels fets, efectius del SEM van traslladar-lo a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, on va morir aquest dilluns. El conductor de l'automòbil, un veí de Tortosa de 22 anys d'edat, no va resultar ferit.

