La Junta Electoral de Barcelona prohibeix il·luminar fonts i edificis de groc

Gracias al @PPCatalunya @AdaColau no podrá seguir iluminando las fuentes de Barcelona con los colores de apoyo a los políticos encarcelados por promover un golpe a la democracia. 💪🏻💪🏻💪🏻 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 29 de novembre de 2017

La Junta Electoral ha prohibit a l'Ajuntament de Barcelona il·luminar fonts i edificis públics amb el color groc, una iniciativa que el consistori havia aprovat amb els vots de Barcelona en Comú, PDECat i ERC per donar suport als presos polítics. L'ens resol, així, a favor del recurs presentat pel PP , tot i que el consistori té 24 hores per presentar al·legacions a la mateixa Junta Electoral.Els populars van argumentar que aquesta actuació representa una de les opcions que es presenta a les eleccions del 21-D, mentre que el consistori va al·legar que no tenia cap interès partidista, sinó que pretenia mostrar la seva solidaritat amb les famílies dels membres del Govern i de les entitats que estan empresonats. La Junta, però, cita l'article 50.2 de la LOREG i remarca que els poders públics no poden utilitzar imatges o expressions "coincidents o similars a les utilitzades en les seves campanyes per alguna entitat concurrent a les eleccions".Així, la resolució es remet a l'aprovació de la iniciativa per defensar que "es veu clarament que el fet d'il·luminar de groc les fonts no és una decisió per simple solidaritat", sinó "que s'emmarca en un problema més ampli entorn el qual giren les properes eleccions a la Generalitat". Així, apunta, en relació als membres del Govern a la presó, que diversos partits fan èmfasi en "la seva posada en llibertat" ja que consideren "que el seu ingrés a presó és per les seves idees polítiques i no per haver comès un delicte".D'aquesta manera, recorda que el PDECat i ERC van defensar la moció criticant que hi hagi "presos polítics", mentre que el PP va rebutjar-la al·legant que no ho són, motiu pel qual la Junta Electoral afirma que la il·luminació groga "és un suport a una determinada proposta política que és seguida per una part dels partits polítics que es presenten a aquestes eleccions i que no és compartida per totes les forces polítiques de l'ajuntament ni de la ciutadania de Barcelona".Igualment, es remet a la resolució de la Junta Electoral Central que prohibeix de lluir llaços grocs per part dels membres de les meses electorals i assegura que el veto a la il·luminació no xoca amb el dret a la llibertat d'expressió, com al·legava l'ajuntament, ja que aquest "no és absolut", sinó que "es pot limitar quan es tracti de protegir un interès superior com és en aquest cas la neutralitat de les institucions públiques en el període electoral", la qual, al seu seu torn, afirma que és el que "permet garantir la llibertat i la igualtat en el dret de vot donada la situació privilegiada de les institucions públiques per poder influir en ell". Un dret de vot que assegura que "és un pilar bàsic i essencial de qualsevol estat democràtic".La Junta Electoral també defensa que la llibertat d'expressió "té el seu màxim apogeu quan l'exerciten persones individuals o jurídiques a través dels seus representants, però està més limitat quan es vol exercitar a través d'entitats públiques que tenen obligació de mantenir la neutralitat i garantir la llibertat d'expressió i de vot de tots els ciutadans i no només d'una part d'ells".La tinent d'alcalde de Drets Socials i portaveu de BComú, Laia Ortiz, considera que tots els esforços s'haurien de posar a aconseguir que els presos polítics surtin per poder fer campanya de cara al 21-D. En opinió d'Ortiz, "les forces polítiques que van denunciant fonts haurien de fer front comú per restituir la normalitat democràtica en el debat", i ha ressaltat que per molt que es canviï el color de les fonts no es podrà canviar "la indignació popular" sobre la situació política."Em sembla bastant ridícul que hi hagi forces polítiques, sigui Ciutadans, el PP o el PSC, que es dediquin a perseguir pancartes i fonts, pensant que canviant el color d'una font restituiran la normalitat democràtica del país o de la ciutat", ha subratllat, i ha afegit que estudiaran si respondre a la nova prohibició de la Junta Electoral d'una mostra en homenatge als presos polítics.També el líder d'ERC a l'Ajuntament, Alfred Bosch, ha carregat en roda de premsa per la prohibició perquè "ratlla el ridícul, i sobretot és indecent", segons ha opinat. "Arribem a una fase gairebé de ridícul polític", ha defensat Bosch, el qual ha demanat l'alliberament dels presos polítics perquè llavors ja no caldrà col·locar pancartes en els balcons o il·luminar fonts de groc per exigir que surtin de la presó.Aquesta mateixa setmana, la Junta Electoral va ordenar al govern de Colau retirar la pancarta "Llibertat presos polítics" que penjava del balcó. Arran d'aquesta primera prohibició, PP i Ciutadans van presentar més recursos per ordenar la retirada d'altres "accions de propaganda" i evitar que l'alcaldessa "instrumentalitzi" el consistori de la capital catalana per posar-lo "al costat dels independentistes" i "en benefici dels seus postulats".

Resolució de la Junta Electoral contra la il·luminació groga a Barcelona by naciodigital on Scribd

