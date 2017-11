​Bosch demana a Colau que «reaccioni» davant l'afectació del 155 a Barcelona

El conjunt de projectes que poden estar en risc és llarg, segons els republicans. En l'àmbit de benestar social, avisen que es poden veure afectades les ajudes contra l'exclusió o que els beneficiaris de la renda garantida encara no han començat a cobrar. En salut, consideren que el compromís del Govern d'aportar 65 milions d'euros en cinc anys als centres d'atenció primària (CAP) més vulnerables no es podrà fer efectiu.Pel que fa a la renda garantida, que es va crear el setembre, Bosch ha dit durant la presentació de l'informe que els consta que els beneficiaris "només han cobrat una mensualitat", segons li han traslladat alguns d'ells. Fonts del Departament d'Afers Socials de la Generalitat han assegurat que han rebut totes les mensualitats aquells usuaris que ja percebien la renda bàsica d'inserció, mentre que per als nous encara s'han de resoldre les peticions.Preguntada en roda de premsa, la tinent d'alcalde de Drets Socials i portaveu de BComú, Laia Ortiz, ha assegurat que "en cap moment" se li ha fet arribar "el llistat d'advertències" que ha exposat Bosch, especialment referint-se a l'àmbit social. "S'ha de ser curós abans de posar l'alarma a tot perquè estem parlant de qüestions que afecten persones vulnerables", ha defensat Ortiz.La tinent d'alcalde ha reblat: "Abans de fer alarma generalitzada s'ha d'anar amb cura de què és el que realment està afectat i què no". Ha matisat que no diu que el 155 no tingui impacte, perquè creu que "està afectant coses que es poden endarrerir" o que hi ha signatures pendents de fer, però ha reclamat a Bosch que "no es pot impugnar tot".En Cultura, ERC recorda que les aportacions financeres de la Generalitat i el consistori superen el 60% del pressupost dels consorcis, i avisa que la minva de l'aportació de la Generalitat als consorcis culturals "obligaria l'Ajuntament a fer un esforç difícilment assumible, per no dir impossible". Afegeix que es podria produir la retallada de les subvencions i de les inversions del Govern "als estratègics sectors associatiu i empresarial del món cultural barceloní".Els republicans apunten fins i tot al tramvia per la Diagonal, que ara com ara depèn de si finalment s'arriba a un acord polític a l'Ajuntament per tirar el projecte endavant . Bosch ha dit que a ERC haurien pres una decisió de si l'avalen si s'hagués tancat el debat en comissió. Si es fa en superfície, costarà 158 milions d'euros. "El govern municipal encara no ha deixat clar quina part pagarà cada administració, però queda clar que la Generalitat n'haurà d'assumir una part que a hores d'ara amb l'aplicació de l'article 155 queda en l'aire", subratlla l'informe.ERC destaca en l'informe que "ara toca fer efectiva la República, toca defensar-la dels embats que pateix per part del govern espanyol". Considera que el primer és el 155, que defineix com "un cop d'estat" que intervé les institucions catalanes "per culminar el procés de desballestament" del Govern. "L'aplicació de l'article 155 és el pitjor retrocés que viu aquest país des del franquisme", alerta, i agrega que la seva posada en marxa "té noms i cognoms: PP, PSOE i Ciutadans".

Informe d'ERC sobre els possibles efectes de l'article 155 a Barcelona by naciodigital on Scribd

