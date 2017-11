VÍDEO Toni Soler explica en 1 minut com el PP ha fulminat el fons de pensions

La ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, va declarar aquest dilluns a Barcelona que no descarta la possibilitat de recórrer de nou al préstec per pagar "amb puntualitat" les pensions de desembre íntegrament, que inclou la paga normal i l'extraordinària de Nadal. El govern del PP, tot i que quan va arribar al govern hi havia, a la guardiola de les pensions un superàvit de 63.000 milions d'euros, ara ja té un deute de 10.000 milions.Aquest dimarts al vespre, el programa de sàtira política TV3 va voler repassar com el govern del PP s'ha anat fulminant els diners que hi havia al fons de pensions. Des del 2012, asseguren que estan treballant-hi i que les generacions futures no tindran problemes. A través d'un muntatge de vídeo, van recollint les declaracions de Fátima Báñez, que acostumava a demanar "tranquil·litat" mentre la guardiola es buidava a marxes forçades.

