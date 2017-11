VÍDEO Enganxada entre Domènech i Sáenz de Santamaría al Congrés pel 21-D

Santamaría, a Domènech: "Su programa electoral se parece más al escrito de defensa de los independentistas ante el Supremo" https://t.co/paSafF8PzQ pic.twitter.com/FyemErBcrD — Antena3Noticias (@A3Noticias) November 29, 2017

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha respost al diputat d'En Comú Podem al Congrés, Xavier Domènech, que el seu programa electoral del 21-D "sembla l'escrit de defensa dels independentistes davant del Tribunal Suprem". "Només li falta acceptar el 155", ha ironitzat en resposta a la pregunta que li ha fet el parlamentari dels "comuns" demanant si l'executiu de Mariano Rajoy està disposat a negociar des de la "bilaterialitat" amb el Govern que es formi després de les eleccions del 21 de desembre.Sáenz de Santamaría ha indicat que el govern espanyol farà tot el possible per recuperar el "bon clima" si troba un "interlocutor dins la llei". Els seus objectius, ha dit, són "restaurar la confiança" i fer "marxa enrere en la fractura social".En la repregunta, Domènech ha qüestionat "per què el cupo basc es pot negociar bilateralment i Catalunya no". I ha criticat que "a Catalunya ja fa molt de temps que han perdut" i "no han solucionat res". El diputat ha considerat que els populars "alimenten la confrontació amb l'independentisme" per evitar parlar d'altres assumptes com la corrupció.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)