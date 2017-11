VÍDEO Joan Tardà esclata contra el PSOE: «Són més fatxes que el PP»

🎥 @JoanTarda​ al @PSOE​: "Sin su complicidad no hubiera sido posible el 155, la intervención de la Generalitat y el encarcelamiento del Govern. Y ahora incluso instan a prohibir el lazo amarillo🎗" pic.twitter.com/1zE2QKN1cg — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) 28 de novembre de 2017

El diputat d'ERC al Congrés, Joan Tardà, es va mostrar molt dur contra el PSC i el PSOE. Després de retreure'ls que sense la seva "complicitat" no s'hauria aprovat el 155, ni s'hauria intervingut la Generalitat de Catalunya, ni tampoc s'hauria empresonat el Govern, el republicà critica que els socialistes hagin portat a la Junta Electoral Central perquè es prohibeixi poder portar el llaç groc de record als presos polítics durant les eleccions del 21-D. Per tots aquests gests, Tardà proclama: "Mai ens hauríem pensat que serien més fatxes que ells", diu, tot assenyalant la bancada del PP.Va ser durant el ple del Congrés dels Diputats, que un mes després de l'aprovació al Senat, la cambra baixa es va pronunciar per primer cop sobre el 155 i en va avalar les mesures. Va ser arran d'una moció presentada pel PDECat, on es qüestiona la independència del poder judicial a Espanya i es demana la derogació de les mesures del 155. El bloc constitucionalista –format per PP, PSOE i Cs- ha defensat l'aplicació de l'article constitucional que va suposar, entre d'altres, la destitució del Govern en ple i la convocatòria d'eleccions per part del govern espanyol. Malgrat que el text es votarà dijous, ja ha quedat clara la distribució de forces.

