El Consell d'Informatius de TVE denuncia 55 nous exemples de manipulació

El Consell d'Informatius de TVE ha emès un nou informe en el qual denuncia fins a 55 exemples de manipulació entre el juliol i el setembre de 2017. Segons informa "Ver Tele" , el portal de continguts televisius d'eldiario.es, el document té 222 pàgines i exposa casos de "manipulació, censura, tractament desigual i males pràctiques en general". Aquests són alguns exemples:El Consell d'Informatius de la televisió pública espanyola va denunciar que el 19 de juliol es van censurar informacions sobre Miguel Blesa, expresident de Caja Madrid, després de la seva mort. Des de l'organisme professional van destacar que el Telediario no va fer referència "a la seva amistat amb José María Aznar" i que tampoc es van emetre imatges de ""preferentistes protestant per la pèrdua dels seus diners".El Consell també denuncia tractament desigual d'informacions. En aquest cas, ressalta la censura que va patir el 2 de juliol l'enterrament de Timoteo Mendieta, un sindicalista assessinat per la repressió franquista posterior a la Guerra Civil. L'organisme indica que mentre el Telediario va emetre un reportatge sobre fosses comuns a Colòmbia, va ingnorar l'enterrament de Mendieta, les restes del qual van estar 78 anys en una fossa.A més a més, contraposen aquest cas a l'exhumació de Salvador Dalí, apuntant que en aquesta ocasió, els informatius van fer un important desplegament el 20 de juliol amb sumaris, directes i tot tipus de peces informatives.L'Operació Catalunya va suposar un nou cas de manipulació. El 20 de juliol, el Congrés va determinar que el PP va "intentar impedir, a través del ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que s'investiguessin els casos de corrupció" i va "buscar draps bruts d'alguns dels seus rivals polítics". El Consell lamenta que només el Telediario 2 (TD2) li va dedicar un "breu" de 22 segons.El Consell també veu una mostra de manipulació i desequilibri informatiu en una peça sobre la prohibició de la mort de l'animal en les curses de braus a les illes Balears. Després d'explicar la nova normativa, el Telediario fa una informació de reaccions amb cinc persones contra de la nova llei i només una a favor.L'informe de l'organisme professional de TVE també assenyala manipulació en la manera d'informar sobre el rebuig d'alguns intel·lectuals i artistes contra el procés, així com empresaris catalans contraris al referèndum. La informació, no aclareix però, que els empresaris són contraris al referèndum i que els artistes estan a favor del dret a decidir. "A més a més, es silencia que el mateix dia" altres personatges com "Yoko Ono, Stoichkov o Silvio Rodríguez" es van mostrar favorables al referèndum.Un altre cas de censura denunciat és la manca d'emissió en directe de la compareixença de Mariano Rajoy al judici del cas Gürtel, sobre el presumpte finançament irregular del PP, malgrat que és el primer cop que un president espanyol en exercici ha de declarar en seu judicial. A més a més, el Consell denuncia que el Telediario va assumir l'argumentari del PP sobre la compareixença de Rajoy.Un altre cas de censura es va produir quan un jutge va determinar que l'exhibició d'estelades des de la grada de la Copa del Rei és una "manifestació de la llibertat ideològica i el dret a difondre lliurement els pensaments" i no genera violència, racisme, xenofòbia o intolerància a l'esport. Els informatius no van emetre aquesta informació malgrat que quan el govern espanyol va prohibir aquestes banderes a la grada va ser la notícia que va obrir el Telediario.El Telediario també va ometre informar sobre la reacció de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils quan el govern espanyol els va enviar a l'aeroport del Prat durant la vaga dels vigilants de seguretat. L'associació professional de guàrdies civil es sentien "utilitzats" per "treure les castanyes del foc" a l'executiu de Mariano Rajoy.Segons l'informe del Consell d'Informatius, el 18 d'agost TVE també va deixar fora de pla Carles Puigdemont i Ada Colau en el minut de silenci d'homenatge a les víctimes de l'atemptat gihadista a la Rambla de Barcelona. La càmera només va enfocar Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría i el rei Felip VI.

