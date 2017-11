​El grup Volkswagen preveu fabricar 480.850 vehicles a Martorell l'any vinent

El grup Volkswagen preveu fabricar 480.850 vehicles a la planta de Seat a Martorell l'any 2018, segons ha informat la direcció de la fàbrica als representants dels treballadors en una reunió aquest dimarts. A banda dels 480.850 automòbils, que inclouen models de la marca Seat i de la marca Audi, també se'n fabricaran 140.120 unitats més de la marca Seat fora de la planta de Martorell.Dins d'aquesta fàbrica, la línia 1, la del Seat Ibiza, construirà a partir del 8 de gener 246.330 unitats entre aquest model i el Seat Arona, el tot camí petit de la marca. En total, la fàbrica estarà oberta 223 dies. Pel que fa a la línia 2, la del Seat León, en fabricarà 152.160 unitats amb una previsió de tenir oberta també 223 dies la planta. Finalment, la línia 3, que fabrica els Audi Q3 i A1, preveu acoblar 82.360 unitats entre els dos models amb la planta oberta durant 222 dies.A la línia 1 la previsió és que hi hagi 27 jornades de producció addicional durant l'any. A la línia 2 es preveuen 11 dies més de producció. En canvi, la línia 3 no preveu jornades suplementàries de fabricació.Un altre acord que s'ha pres és considerar el 4 de gener com a jornada industrial col·lectiva per a tota la plantilla.Pel que fa al segment 3, el de producció dels Audi, a partir de la setmana 20 s'eliminarà un torn de treball. Els representants dels treballadors indiquen que caldrà acordar com es reubica el sobrer de plantilla generat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)