VÍDEO Puigdemont presenta la campanya de Junts per Catalunya des de Brussel·les

🎥 #president @KRLS: "La campanya de #juntsxcat vol dir prou al 155, prou a la retallades de llibertat. Volem restituir la democràcia, la legitimitat i la dignitat que ens han volgut prendre i robar"#JuntsXCat pic.twitter.com/7WhW4HbC18 — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) 28 de novembre de 2017

📢 'Puigdemont, el nostre president'



▶ Aquest és el nostre eslògan i la imatge de campanya pel #21D#JuntsXCat pic.twitter.com/bOmRftQiII — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) 28 de novembre de 2017

📢 'Puigdemont, el nostre president' ▶️ Aquest és el nostre eslògan i la imatge de campanya pel #21D #JuntsXCat Una publicación compartida de Junts Per Catalunya (@juntspercat) el 28 de Nov de 2017 a la(s) 3:48 PST

Carles Puigdemont ha fet una crida a guanyar les eleccions autonòmiques del 21 de desembre per "restituir" la "legitimitat" i la "dignitat" que els ha "volgut robar" el "tripartit del 155". Des de Brussel·les i a través de Twitter, Puigdemont ha difós un vídeo en què presenta la campanya de llista que encapçala , Junts per Catalunya, pensada per dir "prou a les retallades de llibertats i de democràcia" i "prou a tenir gent fora", en al·lusió a ell mateix i als quatre consellers destituïts que són amb ell a Brussel·les o al número dos de la llista, l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez.O Carles Puigdemont, o Mariano Rajoy. O democràcia, o 155. Així planteja Junts per Catalunya la campanya del 21-D, que l'afronta amb la dificultat de tenir el cap de llista. La seva directora, Elsa Artadi, a la presentació d'aquest dilluns, ha argumentat que aquestes eleccions no van d'escollir un president, sinó d'aconseguir que Puigdemont torni al Palau de la Generalitat: "President ja en tenim i és el nom que crida la gent al carrer. Aquestes eleccions van de si volem que el president torni a Palau".Justament el lema escollit per la candidatura és "Puigdemont, el nostre president". Tot i que en funció del cartell també aniran jugant amb "Junts per Catalunya", que consideren que recull la voluntat d'"unitat" que, al seu judici, han expressat des del principi. Artadi ha insistit que aquests comicis han de servir per "restaurar la democràcia i les institucions catalanes" amb el seu president i seguir treballant a partir del "mandat de les eleccions del 27-S però també de l'1-O. Per això, asseguren, no contemplen cap altre escenari que no sigui guanyar les eleccions.Junts per Catalunya preveu celebrar actes unitaris amb ERC. El primer, ha dit Artadi, és el que es farà el dia 7 de desembre just després de la gran manifestació a Brussel·les. Se'n preveu almenys un altre si abans o durant la campanya són alliberats els consellers que encara estan en presó preventiva acusats d'un delicte de rebel·lió. En tot cas, treballen la campanya contemplant els dos escenaris: que siguin o que no siguin excarcerats.Això afegeix un grau de dificultat a l'hora d'afrontar la logística de la campanya i també dels debats. Han assegurat, però, que Puigdemont tindrà una alta presència als actes gràcies a l'ús de les noves tecnologies i dels vídeos i les comunicacions en directe. "No és fàcil tenir el cap de llista a Brussel·les", ha reconegut Artadi.Pel que fa a la tria del disseny dels cartells, el director creatiu de Junts per Catalunya, Ramon Maria Piqué,, ha argumentat que s'ha triat una posada en escena cinematogràfica i una "tipografia dinàmica" amb un degradat amb els colors de la senyera, groc i vermell. Preguntats per les semblances que els "comuns" han alertat que tenen els cartells de Junts per Catalunya amb els seus, Artadi ha assegurat que no han tingut "temps" ni de veure com és la cartelleria de la campanya de Xavier Domènech.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)