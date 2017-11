L'adaptació de l'èxit literari «Wonder» al cinema s'estrena en català aquest divendres

Wonder, una de les estrenes més esperades de l'any, s’estrena aquest divendres 1 de desembre doblada al català . El film es basa en la novel·la d'èxit mundial de l'escriptora nord-americana R.J. Palacio, de la que se n’han venut 6 milions de llibres arreu del món. La novel·la ha estat editada en català per La Campana , amb traducció d’Imma Falcó, versió que ha registrat un èxit espectacular de vendes, amb més de 150.000 exemplars. Wonder ha estat a la llista de llibres més venuts en català durant els darrers 5 anys i és lectura recomanada a les escoles en el programa “El gust per la lectura”, del Departament d'Ensenyament.El protagonista de Wonder és l’Auggie, un nen de 10 anys, que ha nascut amb una greu malformació a la cara i que s’esforça per encaixar en el món escolar. L'Auggie és un lluitador i vol demostrar a tothom que és un nen com els altres. La pel·lícula, distribuïda per eOne, està protagonitzada per Julia Roberts i Owen Wilson. La història transmet valors com la tolerància, la solidaritat, l'esforç de superació i l'amistat. Dirigida per Stephen Chbosky, a més de Roberts i Wilson, l’obra compta amb un elenc d'actors ben populars com: Jacob Tremblay, Mandy Patinkin, Millie Davis, Izabela Vidovic, Ali Liebert, Elle McKinnon, Bryce Gheisar, Daveed Diggs, Noah Jupe, Kyle Harrison Breitkopf, William Dickinson i la gosseta Gidget.La Direcció General de Política Lingüística, amb el suport de l'editorial La Campana, premiarà amb exemplars del llibre Wonder, del llibre L'Auggie i jo o de La llibreta del professor Browne, les 100 primeres persones que es facin una fotografia en els cinemes on es projecta la pel·lícula en català i que l'etiquetin amb #Wonderencatalà a Twitter. L'única condició per participar-hi és tenir un compte personal de Twitter i seguir @cat_cine.

