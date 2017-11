Bonet crida a recuperar el camí constitucional el 21-D per revertir els «danys» del procés

El president de Freixenet, Josep Lluís Bonet, ha fet una crida aquest dimarts al vespre als catalans per a què el proper 21 d'octubre votin partits que recuperin la "senda constitucional i estatutària" per tal de "revertir els danys econòmics i tancar les ferides" del procés sobiranista. Durant la presentació de la campanya de Nadal de l'empresa cavista, Bonet ha reiterat que, si després del 21-D es crea un nou govern independentista, proposarà de nou el trasllat de la seu social de Freixenet fora de Catalunya.Al mateix temps, ha assegurat que el mes d'octubre ha estat "negre" pel que fa a les vendes i ho ha atribuït a la "sortida del carril" del govern de la Generalitat, negant que hi hagi hagut un boicot explícit als productes catalans. Finalment, pel que fa a les negociacions amb Henkell per a què el grup alemany adquireixi part de les accions de Freixenet, el president ha assegurat que "noL'encesa de l'enllumenat, el fred, els carrers engalanats i l'anunci de Freixenet són alguns dels elements ja clàssics del Nadal. Aquest dimarts al vespre, l'empresa productora de cava, que va obrir la porta a abandonar Catalunya si continuava l'inestabilitat pel procés independentista, ha fet públic el seu vídeo d'enguany, que s'estrenarà l'11 de desembre amb Ricardo Darín i Michelle Jenner com a protagonistes.A l'anunci, Freixenet aposta per recuperar i perfeccionar "l'art de brindar" amb la seva inherent elegància i solemnitat. La copa ideal, un discurs perfecte i mil·limetrat i un final sorprenent són alguns dels consells clau per un bon brindis.La peça audiovisual es complementarà amb tutorials i continguts extra dels dos actors protagonistes on desvetllaran amb major precisió trucs per fer el millor brindis en un àpat. Es faran públics amb el hashtag #elArtedeBrindar a través de les xarxes socials.

