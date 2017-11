Iceta acusa els independentistes d'haver practicat «matonisme de barri» en els governs locals

Una vintena d'independentistes han desplegat cartells a l'entrada i la sortida d'Iceta. Foto: Pere Fontanals

Miquel Iceta ha aplegat aquest dimarts dues-centes persones al Centre Cívic Evaristo de la Torre del Pont de Vilomara en un acte de precampanya que l'ha portat durant tota la jornada a visitar l'Anoia i el Bages. Entre els assistents hi havia els principals alcaldes i regidors socialistes de la federació que engloba Bages, Berguedà i Solsonès.El líder del PSC ha assegurat que Catalunya ha tingut molta sort d'haver rebut tanta immigració i que els independentistes han volgut que molta gent "renunciés a la meitat del que representen". És per això que ha fet una crida a recuperar "la unitat civil del poble que significa el catalanisme"."Quan sigui president m'aplicaré la màxima de fer bé el que s'ha fet malament darrerament", ha garantit a l'auditori, perquè el socialista entén que "ens trobem més dividits que mai entre els que ho volen trencar tot i els que no es volen moure gens". "Tenim muntat un lio monumental", ha expressat.Aquesta divisió s'ha vist especialment als pobles, dels que n'ha explicat alguns casos -en una intervenció anterior Mercè Cardona ha explicat el trencament del Consell Comarcal del Bages-. La situació amb la que s'han trobat alcaldes i regidors socialistes ha estat d'haver sofert "matonisme de barri" per part dels independentistes.Tot i amb tot, Iceta ha advertit que "el problema no se solucionarà guanyant les eleccions", caldrà una "reconciliació" per capgirar la divisió que existeix actualment. "Afortunadament les eleccions són abans de Nadal", ha bromejat.El cap de llista del PSC també ha defensat Europa, ha explicat la "transversalitat" de la llista que presenten i ha advertit de la fugida de seus fiscals d'empreses. Més enllà de titllar-los d'immobilistes, Iceta no ha dedicat ni una sola paraula a PP o Ciutadans. En l'acte també hi ha participat l'alcalde Cecilio Rodríguez, i la regidora de Manresa i candidata, Mercè Cardona.A l'arribada i a la sortida del líder socialista del Centre Cívic del Pont de Vilomara, una vintena de persones amb cartells crítics amb la postura socialista amb el 155 i la situació dels presos, li han fet saber la seva indignació amb crits de "Llibertat". Malgrat el fred s'han estat una hora llarga a l'exterior de l'auditori.

