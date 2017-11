VÍDEO Ja pots veure el nou anunci de Freixenet per aquest Nadal

L'encesa de l'enllumenat, el fred, els carrers engalanats i l'anunci de Freixenet són alguns dels elements ja clàssics del Nadal. Aquest dimarts al vespre, l'empresa productora de cava, que va obrir la porta a abandonar Catalunya si continuava l'inestabilitat pel procés independentista, ha fet públic el seu vídeo d'enguany, que s'estrenarà l'11 de desembre amb Ricardo Darín i Michelle Jenner com a protagonistes.A l'anunci, Freixenet aposta per recuperar i perfeccionar "l'art de brindar" amb la seva inherent elegància i solemnitat. La copa ideal, un discurs perfecte i mil·limetrat i un final sorprenent són alguns dels consells clau per un bon brindis.La peça audiovisual es complementarà amb tutorials i continguts extra dels dos actors protagonistes on desvetllaran amb major precisió trucs per fer el millor brindis en un àpat. Es faran públics amb el hashtag #elArtedeBrindar a través de les xarxes socials.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)