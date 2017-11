El greu error de l'ambaixada espanyola a Suècia

L'ambaixada espanyola a Suècia filtra per error informació confidencial dels ciutadans de l'Estat que viuen allà. Segons informa RAC1 , que ha pogut parlar amb un dels afectats, l'ambaixada va enviar per correu un arxiu amb noms, números de passaport, i adreces postals i electròniques, entre altres dades sensibles.El missatge era per conèixer l'opinió dels residents a Suècia sobre la possibilitat d'oferir cursos de castellà i llengua i cultura espanyola per als fills dels presidents. L'error, doncs, s'ha produït en l'enllaç facilitat per respondre a la qüestió que, en realitat, era un PDF amb gairebé 700 pàgines amb la informació privada de tots els residents espanyols al país, més de 5.000 persones.Molts dels afectats es van posar ràpidament en contacte amb l'ambaixada, que va corregir enviant un altre correu electrònic en què demanava disculpes i atribuïa l'error a un problema informàtic. Eduard Peris, ciutadà català que viu a Suècia i ha parlat amb RAC1 apunta que la filtració ha vulnerat "clarament" la llei de protecció de dades i obre la porta a emprendre accions legals.

