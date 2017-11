La sospitosa pel crim de la Guàrdia Urbana tenia accés a l'arma tot i estar de baixa

La principal sospitosa pel crim de la Guàrdia Urbana de Barcelona, l'agent Rosa Peral, tenia accés a l'armeria, tot i estar de baixa en el moment del crim. Així ho han corroborat diversos testimonis davant el jutge de Vilanova i la Geltrú que fa la instrucció del cas. Segons fonts pròximes al cas consultades per l'ACN, el cap de la Guàrdia Urbana, Evelio Vàzquez, hauria reconegut una certa manca de control en la custòdia de l'armament. L'interrogatori, però, no ha permès aclarir si Peral va agafar o no la seva pistola reglamentària per matar la seva parella –i també agent del cos–, Pedro Rodríguez, després que hagi transcendit que a l'arma li faltava una bala i que en el cos de la víctima es van trobar restes metàl·liques compatibles amb una bala.Tot i que la tesis de que Peral matés el seu company amb la pistola reglamentària guanya versemblança després de la declaració dels primers testimonis, encara no s'ha pogut aclarir si realment aquesta va ser la seqüència dels fets que van acabar amb la vida de Pedro Rodríguez.La sospitosa, en presó preventiva i sense fiança, estava de baixa en el moment dels fets i, per tant, hauria d'haver accedit a l'armeria per recollir la pistola, cometre el crim i tornar després l'arma al seu lloc, on la Guàrdia Urbana va constatar que hi era un cop es va descobrís el cos de la víctima, calcinat en un vehicle al pantà del Foix.Els responsables del cos que han declarat davant el jutge confirmen que aquest escenari hagués estat possible, ja que no hi ha "cap control" sobre l'entrada i sortida d'armament i, per tant, qualsevol agent, també Peral, hi hagués pogut tenir accés. Cap dels testimonis, però, ha pogut situar Peral a l'armeria els dies previs al crim.A més del cap de la Guàrdia Urbana, també han declarat davant el jutge el sotsinspector dels Mossos d'Esquadra a la Regió Metropolitana Sud, la cap d'Afers Interns de la Guàrdia Urbana, i el sotsinspector de la Unitat de Suport Diürn on treballava Peral i també Albert López, l'altre agent acusat de participar en el crim.

