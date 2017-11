​Barcelona frena la rehabilitació irregular d'un edifici per protegir els inquilins

Pisarello, davant Montaner i Torrades aquest dimarts Foto: ACN

L'Ajuntament de Barcelona ha paralitzat les obres d'un edifici de l'Eixample –el número 477 del carrer Aragó- per protegir els drets dels inquilins, després de detectar que el propietari del bloc les havia engegat sense demanar la llicència d'obres majors, que obliga a reallotjar temporalment als veïns si els treballs dificulten la seva vida diària.L'empresa immobiliària propietària de l'edifici, Norvet, havia impulsat les obres amb fins a 25 permisos d'obres menors –que no impliquen aquestes obligacions amb els inquilins-, per la qual cosa l'Ajuntament ha paralitzat les obres fins que compti amb el permís d'obres majors, han explicat aquest dimarts als mitjans el regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner, i el de l'Eixample, Gerardo Pisarello.El Districte va comunicar el divendres la decisió al propietari i aquest té dues setmanes per paralitzar les obres de l'edifici –propietat de Norvet des d'abril-, que podrien reprendre's quan presenti un projecte d'obres majors i ho estudiï el consistori, cosa que podria implicar entre quatre i sis mesos.La llicència d'obres majors implica obligacions com reallotjar als inquilins si els treballs dificulten la seva vida, i que recuperin l'habitatge quan acabin, cosa que no comporten les obres menors, motiu pel qual la propietat havia tractat d'esquivar les obres majors, amb "mala intenció", segons Montaner.L'edifici té 28 pisos i la meitat d'ells estan buits, han explicat, i han assenyalat que, encara que la propietat haurà de paralitzar els treballs i realitzar el projecte de les obres majors –li comportarà un elevat cost-, aquesta pràctica no implica sanció.És el primer cas d'aquestes característiques, i "establirà certa jurisprudència" de cara a situacions similars: a Barcelona hi ha més d'un centenar de blocs que han estat comprats enters per inversors, i 38 d'ells han registrat queixes dels veïns per pressions perquè abandonin els pisos , ha concretat Montaner.Preguntats per si es retirarà la bastida de l'edifici si es paralitzen les obres per evitar més molèsties als veïns, han explicat que es decidirà en funció de les conclusions dels inspectors que analitzaran l'estat dels treballs, ha assenyalat el gerent del districte, Jordi Torrades.Pisarello ha advertit que aquestes situacions són intolerables i que la ciutat no les accepta, i ha assegurat que les inversions que reforcen el teixit social són benvingudes, però que no ho són les que especulen i posen en risc drets, com les de grans fons d'inversió que busquen un ràpid benefici: "Com més gran és el que està darrere, els controls han de ser més estrictes".L'Ajuntament vol introduir canvis en la manera de tramitar les llicències d'obres per evitar situacions de desemparament dels inquilins, i planteja la possibilitat d'incorporar en la documentació una declaració responsable dels propietaris que asseguri el compliment de les seves obligacions amb els drets dels veïns.Montaner ha explicat que l'àrea d'Urbanisme i serveis jurídics estudien aquest canvi en la tramitació, mitjançant el qual el propietari ha de comprometre's a garantir els drets de reallotjament dels inquilins abans de començar les obres, en comptes que l'Ajuntament hagi de fer seguiment i comprovar-ho després de l'inici.Veïns de la finca van contactar amb la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) al juliol després que el propietari iniciés obres en diversos habitatges i van portar l'assumpte a l'Ajuntament, que va obrir un expedient per l'actuació en aquests pisos i va detectar que s'havien comunicat obres menors que implicaven en realitat una reforma global de la finca.La portaveu de la PAH de Barcelona Lucía Delgado ha explicat després en declaracions als mitjans que van portar l'assumpte a l'Ajuntament en sospitar irregularitats, i ha detallat que en el bloc hi ha quatre pisos llogats amb renda antiga, altres tres de renda actual i sis ocupats per reallotjats de la PAH.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)